¿Alfredo Adame era el mejor pagado del Ring Royale? La millonaria cifra que habrían recibido los participantes

Sin duda alguna, el Ring Royale superó las expectativas. Nacida y organizada por Poncho de Nigris como una especie de competencia para el ‘Supernova Génesis’, registró un total de audiencia digital de casi 7 millones de espectadores. También sigue siendo tendencia en redes sociales.

Una de las dudas que más han surgido en torno a este evento fue cuánto ganó cada luchador. Muchos especulan que Alfredo Adame presuntamente fue el mejor pagado. Recientemente, se filtró la cantidad millonaria que presuntamente había recibido cada participante. ¿A cuánto ascendió el pago?

Ring Royale / Redes sociales

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¿Quiénes pelearon en la Ring Royale 2026?

El Ring Royale, suscitado el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey, contó con la participación de grandes celebridades, tanto en el ring como apariciones especiales para amenizar el evento. Entre los artistas musicales que estuvieron presentes estuvieron:

Luis R. Conriquez

Asmed

Vanessa Claudio

Elaine Haro (interpretó el Himno Nacional previo a cada enfrentamiento)

Aczino

Azuky

RC

En tanto que los combates quedaron de la siguiente manera:

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Alberto del Río ‘El Patrón’ vs. Chuy Almada

Abelito vs. Bull Terrie

Ronny vs. Yoiker

La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (boxeo en parejas)

El evento dio mucho de qué hablar. Y es que, previo al evento, el esposo de Karely le pegó a Alfredo por todas las cosas que este ha dicho acerca de la influencer. El actor ya advirtió que tomará acciones legales que podrían perjudicar a su atacante, ya que, según él, sería un colombiano ilegal en el país.

Por otra parte, se armó toda una guerra campal en el combate del ‘Patrón’. Tanto personal del luchador como de Almada se pelearon en pleno ring, provocando que Alberto abandonara la pelea y su contrincante ganara por default. El show fue conducido por Montserrat Oliver y contó con la presencia de grandes leyendas del boxeo como ‘La Barby’ Juárez y Julio César Chávez.

Ring Royale / Redes sociales

¿Cuál habría sido el sueldo que supuestamente recibió cada luchador en la Ring Royale?

Al menos de manera oficial, no se ha revelado cuánto dinero recibió cada luchador que participó en la Ring Royale. No obstante, en redes sociales ha circulado que, presuntamente, el pago fue de 300 mil y 500 mil pesos.

Se dice que, supuestamente, recibirían un pago extra de 200 mil pesos si llegaran a ganar su pelea. En caso de que esta cantidad sea correcta. Los ganadores de cada enfrentamiento habrían recibido entre 500 y 700 mil pesos, mientras que los perdedores su pago estipulado.

Sumado a esto, está el hecho de que la mayoría decidió trabajar con diversas marcas relacionadas con las apuestas y el deporte, lo que les pudo haber generado un ingreso total de un millón de pesos. No obstante, no hay nada confirmado aún.

Se cree que, debido a la gran fama que tienen, los mejores pagados habrían sido presuntamente : Alfredo Adame, Carlos Trejo, Karely y Marcela Mistral.

Ring Royale / Redes sociales

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¿Alberto del Río ‘el Patrón’ no recibirá sueldo por abandonar el Ring Royale?

Mucho se ha dicho sobre lo que pasará con Alberto del Río ‘el Patrón’ tras haber dejado el cuadrilátero en plena pelea. Pese a que Barby Juárez quiso tranquilizarlo para que regresara, él simplemente se negó y se fue,

Hasta el momento, el luchador no se ha pronunciado ni se ha disculpado por lo ocurrido. Y es que, antes de abandonar el ring, llamó “jodidos” a los asistentes. Muchos creen que no se le pagará o, al menos, le darán menos de lo estipulado por su acción. No obstante, nada está confirmado todavía.

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