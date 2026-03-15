Poncho de Nigris estalla contra Adrián Marcelo en Ring Royale: lo llama “gallina” y lanza nuevo reto

La previa del Ring Royale 2026 vivió uno de sus momentos más comentados durante el pesaje oficial del evento. Entre careos, cámaras y expectativa mediática, Poncho de Nigris protagonizó una de las intervenciones más polémicas de la jornada al responder públicamente a preguntas sobre su rivalidad con Adrián Marcelo.

Te puede interesar: Karely y Marcela Mistral casi llegan a los golpes en el pesaje del Ring Royal, Adame denuncia agresión, VIDEO

¿Qué pasó en el pesaje oficial del Ring Royale 2026?

El pesaje oficial del Ring Royal 2026 es una de las actividades tradicionales antes de cualquier función de combate, ya que permite confirmar las condiciones físicas de los participantes y realizar los primeros careos frente al público y la prensa. Durante la sesión, varios participantes protagonizaron careos que elevaron la expectativa sobre los enfrentamientos programados.

El ambiente que inicialmente era protocolario cambió conforme avanzó la conferencia, cuando algunos protagonistas comenzaron a intercambiar declaraciones frente a los medios. Esto transformó el pesaje en un espacio donde las tensiones personales también quedaron expuestas.

Los organizadores esperan una alta asistencia en la función que se llevará a cabo el 15 de marzo en Monterrey. El evento combina boxeo con entretenimiento y ha llamado la atención por reunir a figuras de distintos ámbitos de la farándula y el mundo digital.

Entre los combates que más expectativa han generado se encuentran el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, así como el duelo entre Marcela Mistral y Karely Ruiz, peleas que han sido ampliamente comentadas en redes sociales y medios de entretenimiento.

Te puede interesar: Poncho de Nigris asegura que nunca afirmó tener una relación con Angélica Vale ¿no le gustó que lo negaran?

Esto pesaron algunos de los participantes del Ring Royal / Laura Palmer

¿Por qué Poncho de Nigris llamó “gallina” a Adrián Marcelo?

Durante el pesaje oficial, varios reporteros cuestionaron a Poncho de Nigris sobre el reto que anteriormente había lanzado a Adrián Marcelo para enfrentarse en el ring. El tema se volvió uno de los momentos más comentados del encuentro con la prensa, ya que el posible combate entre ambos había generado expectativa entre seguidores del evento.

Ante las preguntas, De Nigris respondió de manera directa frente a las cámaras y explicó que su relación con el creador de contenido cambió después de participar juntos en un reality show. Según su versión, ambos ingresaron al programa con una relación amistosa, pero posteriormente surgieron diferencias.

“Es una gallina, porque Adrián dice que yo lo traicioné cuando entró a La Casa de los Famosos. Chequeen los videos: entramos como amigos y se puso a hablar mal de mí. Y luego, cuando es en serio, ¿dónde está? Adrián no se quiso subir” Poncho de Nigris

Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas entre los presentes, ya que la posibilidad de ver a ambos en un combate había sido uno de los temas más mencionados en torno al espectáculo. Sin embargo, el influencer no estuvo presente durante el pesaje ni participó en la dinámica del evento.

Te puede interesar: Jorge Losa, tras rivalidad en LCDLFM, no perdona y reta a Poncho de Nigris en el ring: “Más que puesto”

¿Por qué Poncho de Nigris retó al Cibernético?

Además de responder a las preguntas sobre Adrián Marcelo, Poncho de Nigris aprovechó la entrevista para lanzar un nuevo desafío que sorprendió a varios asistentes. Durante sus declaraciones, el conductor aseguró que estaría dispuesto a subir al ring en una futura edición del evento, pero bajo ciertas condiciones.

De acuerdo con lo expresado ante los medios, el también empresario señaló que buscaría enfrentarse a alguien con mayor perfil mediático dentro del mundo del espectáculo y la lucha libre.

“Reté al Cibernético. Si en la segunda edición quieren que me suba al ring, tiene que ser con alguien de nivel” Poncho de Nigris

El reto fue dirigido al luchador Cibernético, figura reconocida dentro del ámbito de la lucha libre mexicana. La declaración dejó abierta la posibilidad de que el conductor participe en una futura edición del evento si se concreta ese enfrentamiento.

Mientras tanto, la edición 2026 del Ring Royale continúa generando conversación en medios y redes sociales debido a la mezcla de personalidades del espectáculo, influencers y figuras mediáticas que forman parte de la cartelera.

Te puede interesar: Poncho de Nigris: Filtran la supuesta enfermedad incurable que le diagnosticaron por “promiscuo”