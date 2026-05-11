¿Poncho de Nigris le vuelve a cantar el tiro a Adrián Marcelo? El influencer lanza millonaria propuesta

Poncho de Nigris sigue con los preparativos de la nueva edición de Ring Royale tras el éxito que consiguió en la primera emisión, donde personalidades como Marcela Mistral, Aldo de Nigris y Alfredo Adame resultaron ganadores. Ahora, ¿vuelve a lanzar petición para Adrián Marcelo? Esto dijo.

Ring Royale podría tener una nueva edición con Adrián Marcelo. / Redes sociales

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¿Cómo surgió el reto de Poncho de Nigris a Adrián Marcelo para Ring Royale?

Debido a la amplia audiencia que consiguió Ring Royale, en redes sociales mostraron interés porque Poncho de Nigris y Adrián Marcelo suban al ring. Esto debido a las rivalidades que han existido entre ellos tras su paso por Multimedios.

En redes sociales, Adrián Marcelo es el nombre que más ha sonado para pelear contra Poncho de Nigris, quien ya ha hecho varias propuestas económicas al creador de contenido con el fin de complacer al público.

Pocos días después del éxito de Ring Royale, De Nigris lanzó varias propuestas en X sobre posibles candidatos para la siguiente emisión, y sobre su combate, hizo una fuerte propuesta económica a su colega, la cual volvió a generar reacciones.

Poncho de Nigris contra Adrián Marcelo, su posible combate vuelve a generar controversia. / Redes sociales

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¿Qué propuesta económica hizo Poncho de Nigris a Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo, exhabitante de La casa de los famosos México, rechazó en primer momento la propuesta de Poncho de Nigris. Sin embargo, en su reciente participación en el pódcast de Pedro Martínez dijo estar dispuesto a subir al ring.

“Yo sé cuál es ese precio y la gente se espanta. Yo creo que de 5 millones de pesos no debe bajar y cada día que pasa y que este… desperdicia tirándome… en lugar de negociar conmigo, es la inflación. Un peso de hoy no es un peso de mañana. Donde quiera, al fin de cuentas soy 15 años menor que él.” Adrián Marcelo

Pese a que la respuesta aún no ha sido confirmada por Adrián Marcelo, la pelea podría concretarse en los próximos meses, pues, aunque el influencer reconoció no estar preparado, dejó entrever que su edad puede ser un factor importante para llevarse el triunfo.

Así lo dijo Adrián Marcelo:

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¿Adrián Marcelo aceptó subir al ring con Poncho de Nigris?

Poncho de Nigris no dudó en responder a Adrián Marcelo en la sección de comentarios del video difundido en Instagram. Una vez más, el también empresario le pidió que aceptara su propuesta de 5 millones de pesos, la cual no ha cambiado desde hace meses.

De acuerdo con De Nigris, Marcelo tiene todo para ganarle, por lo que expresó: “Súbete conmigo sin apoyo, no pasa nada. Dame la oportunidad de tenerte en el ring solos.”

El exintegrante de ‘Solo para mujeres’ aseguró que, debido al físico de Adrián Marcelo, es posible que lo “destronen”, lo que podría significar “el pico más alto de su carrera”; sin embargo, el combate entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris aún no es un hecho.

Al momento, Adrián Marcelo no se ha pronunciado al nuevo mensaje de Poncho de Nigris. ¿Será que se consolida la pelea arriba del ring?

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Así lo dijo Poncho de Nigris: