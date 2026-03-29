Adrián Marcelo asegura que Poncho de Nigris solo vendió 6 mil boletos en el Ring Royale y ¿lo tacha de naco?

Luego de que Poncho de Nigris invitara a Adrián Marcelo a una pelea en el Ring Royale 2026, El conductor y youtuber no solo rechazó la posibilidad de subirse al ring, también opinó sobre el espectáculo que reunió a figuras como Alfredo Adame, Nicola Porcella, Aldo de Nigris, Carlos Trejo y Karely Ruiz.

En su pódcast, Adrián Marcelo sorprendió con varias declaraciones; entre una sincera felicitación y un par de dardos contra Poncho de Nigris y el evento, el influencer lanzó comentarios que ya han causado revuelo en redes. ¡Te contamos todo lo que dijo!

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Adrián Marcelo habla del éxito del Ring Royal 2026 y de Poncho de Nigris. / Redes sociales

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre el Ring Royale 2026?

Adrián Marcelo reconoció que el evento fue un éxito, pero no precisamente por el concepto que, según él, buscaba proyectar Poncho de Nigris. De hecho, aseguró que la clave estuvo en todo lo contrario.

“Yo conozco a Poncho, él tenía la intención de que fuera un evento fresa, con Diego Boneta en primera fila, pero el éxito que lo cautivó es que es el evento más naco en la historia, corrientito. Eso sabemos hacer los regios, nos dan caca y te hacemos un lienzo”. Adrián Marcelo

Con esta declaración, el conductor dejó claro que, desde su perspectiva, el impacto del Ring Royale no era el que esperaba Poncho de Nigris.

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Adrián Marcelo reacciona al Ring Royale 2026 / Foto: Redes sociales

Poncho de Nigris no llenó el Ring Royale 2026, esto dice Adrián Marcelo

Además de opinar sobre el concepto del evento, Adrián Marcelo también puso en duda las cifras de asistencia. Según él, la Arena Monterrey no se llenó como se esperaba, pese a su gran capacidad.

“Por donde lo quieras ver, aunque hayan regalado el 70% de boletos, ya sabes… yo tengo información de que se vendieron cerca de 6 mil boletos”. Adrián Marcelo

“No pasa nada al principio tú tienes que llenarlo y ya después que le interese a la gente; como lo quieras ver fue un éxito, mis respetos. Qué bueno que lo hizo un regio, aunque sea ese hijo de perra, mis respetos porque no para de chambearle, bien peinadito y con lentes, para andar contestándole a los reporteros”.

A pesar de sus críticas, el conductor reconoció el esfuerzo de Poncho y el impacto mediático que logró con el evento.

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Ring Royale / Redes sociales

¿Qué consejo le da Adrián Marcelo a Poncho de Nigris tras éxito de Ring Royale 2026?

Finalmente, Adrián Marcelo no perdió la oportunidad de lanzar una advertencia directa a Poncho de Nigris sobre el futuro del proyecto, especialmente tras la invitación para participar en una próxima edición.

“Ojalá no la cague queriendo comer el pastel en 1 o 2 años, con lo que siempre hace: sobreexplotar sus conceptos. No me estás pidiendo un consejo, te crees tan ver...a que solo repartes consejos, pero por primera vez en tu vida ve a largo plazo”.

Hasta el momento Poncho de Nigris no ha respondido a los comentarios de Adrián Marcelo, pero tras su rivalidad, seguramente habrá una reacción.

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