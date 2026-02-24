¿Adrián Marcelo entrevistó a Messi? El youtuber reaparece en redes sociales con llamativa foto

Tras su reciente escándalo por los comentarios sobre los bloqueos en carreteras, el conductor y comediante mexicano Adrián Marcelo volvió a colocarse en tendencia luego de compartir una fotografía que llamó la atención en redes sociales. La imagen fue publicada este martes a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró parte del encuentro que sostuvo con un futbolista, campeón del mundo.

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Dónde se conocieron Adrián Marcelo y Lionel Messi?

La foto que llamó la atención en redes sociales de Adrián Marcelo fue una imagen que se tomó durante la grabación del pódcast Miro de atrás, un espacio conducido por el portero argentino Nahuel Guzmán, actual jugador de Tigres UANL, junto a Gonzalo Iglesias.

El programa se presenta como un formato de entrevistas y anécdotas con figuras del futbol, la música y el entretenimiento. En ese contexto se dio la coincidencia entre Adrián Marcelo y Lionel Messi, lo que permitió que ambos compartieran unos minutos frente a cámaras.

La fotografía difundida muestra a Marcelo posando junto al futbolista, mientras que el video revela un breve intercambio verbal. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre la conversación que sostuvieron ni sobre la participación específica de Messi dentro del episodio.

¿Qué publicó Adrián Marcelo sobre su encuentro con Messi?

La imagen fue acompañada por la difusión de un clip en el que se aprecia el momento exacto en que el comediante Adrián Marcelo se acerca al delantero argentino. En el video, compartido también en su perfil oficial, se observa el saludo y algunas palabras intercambiadas entre ambos.

El contenido fue publicado el 24 de febrero de 2026 y rápidamente acumuló reacciones. Usuarios de la plataforma, así como amigos del conductor, dejaron comentarios relacionados con la oportunidad de convivir con el jugador argentino.

En su post Adrián Marcelo comentó:

“Ya salió el podcast de @mirodeatras con el…NO SE LO PIERDAN!!” Adrián Marcelo

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre los bloqueos en Jalisco tras el operativo contra ‘el Mencho’?

Luego del operativo informado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tapalpa, Jalisco, donde se reportó la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, identificado como ‘el Mencho’ y señalado como líder del CJNG, el conductor Adrián Marcelo publicó una serie de mensajes en su cuenta oficial de X.

Uno de estos fue: “Raza, ustedes que le saben a todo, ¿me tengo que preocupar con lo del Mencho? Es decir, ¿si van a seguir vendiendo perico en los antros, no? Somos un chngo de adictos a esa m*dre, me preocupa que ya no haya o que dejen de vender y sobre todo porque viene el Mundial, luego qué nos vamos a meter con los coreanos y así. Ni modo que nada más mota, esa ya no me pega tanto”.

