¿Se cancela Ring Royale 2? Revelan que Poncho de Nigris perdió cerca de un millón de dólares por derechos

Sin duda alguna, el Ring Royale superó las expectativas y se posicionó como uno de los eventos más vistos del año. Según reportes, se registró una audiencia de casi 7 millones de espectadores. Debido al éxito, se dijo que habría una segunda edición, tentativamente para 2027.

En redes sociales han circulado diversas propuestas de peleas que podrían incluirse en la próxima edición. En medio de la euforia que sigue generando este asunto, se dio a conocer que, presuntamente, Poncho de Nigris, quien organizó el evento, presuntamente habría sufrido una pérdida millonaria debido a reclamaciones por derechos de autor. ¿Se cancela el Ring Royale 2? Esto es todo lo que se sabe.

Poncho de Nigris / Redes sociales

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¿Por qué dicen que Poncho de Nigris habría perdido cerca de un millón de dólares en el Ring Royale?

El influencer de espectáculos ‘Rocko’ contó que Poncho de Nigris presuntamente habría cometido un error al transmitir el Ring Royale en redes sociales. Y es que el artista no censuró la música, lo que le generó reclamaciones de Sony Music por derechos de autor.

Recordemos que muchos cantantes, como Luis R. Conriquez, estuvieron presentes para amenizar el ambiente con sus sencillos. Se mencionó que la disquera presuntamente podría solicitar las ganancias que pudieran haberse generado por la transmisión. La pérdida podría ascender a cerca de un millón de dólares, es decir, casi 18 millones de pesos mexicanos.

“Sony Music se queda con todos los derechos y todas las ganancias de este evento… No hubo un asesor de media. Me extraña que Poncho de Nigris (no lo contemplara). Le explico; esta madre rompió el récord de audiencia en YouTube y otras plataformas… Metieron a varios artistas firmados por Sony Music. De toda la transmisión, Sony Music presentó reclamaciones de derechos de autor y se quedó con todas las ganancias. Por lo menos sí se embolsaron un millón de dólares o un poco más”, indicó.

Mencionó que esto no solo afectaría a Poncho, sino también a los que invirtieron, ya que representa una fuerte pérdida económica: “Me imagino el llanto que ha de estar pegado ahorita Poncho y todos sus socios que invirtieron”, expresó.

Por su parte, el periodista Mich Ruvalcaba dijo que sí existía la posibilidad de que Sony Music cobrara “regalías”, pues “legalmente tienen todo para hacerlo”. Aunque también comentó que la transmisión no pudo haber “monetizado” no solo por el tema de la música, sino también por el contenido del evento que se pudo catalogar como “violento”. Además, resaltó que algunos usuarios dieron fuertes donaciones, lo que podría compensar la posible falta de monetización.

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¿Qué ha dicho Poncho de Nigris sobre la Ring Royale 2?

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha mencionado nada sobre el presunto reclamo de derechos por la música. En tanto que ya confirmó que sí habrá una segunda edición del Ring Royale para marzo del 2027.

“Me da mucho gusto haber entretenido a muchas familias. Sinceramente fue una noche mágica, especial. Estamos tocados por Dios, por el bien. Ya estamos trabajando en la segunda edición en 2027, marzo” Poncho de Nigris

El empresario también dijo que él y Wendy Guevara estarán luchando en el cuadrilátero. Por otra parte, doña Lety, mamá de Poncho, mencionó la posibilidad de que su hija Leticia también participe. Podría pelear contra Fer Alucín.

Todo parece indicar que el supuesto problema por los derechos de autor no impedirá que se lleve a cabo. Y es que Poncho ha señalado que la siguiente edición será “aún mejor”.

Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Cuánto dinero recibieron los participantes del Ring Royale?

La primera edición del Ring Royale se realizó el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey. Contó con grandes artistas como Luis R. Conriquez y Santa Fe Klan. En tanto que los enfrentamientos quedaron de la siguiente manera:

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

Alberto del Río ‘El Patrón’ vs. Chuy Almada

Abelito vs. Bull Terrie

Ronny vs. Yoiker

La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine (boxeo en parejas)

Aunque no se ha dicho la cantidad oficial que recibió cada uno de los peleadores, se dice que supuestamente oscila entre los 300 mil y 500 mil pesos. Según lo que circula en redes sociales, los ganadores de cada pelea presuntamente obtuvieron un bono extra de 200 mil pesos. Sumado a las alianzas que hicieron con patrocinadores, la ganancia total sería de cerca de un millón de pesos.

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