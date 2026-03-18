¿Poncho de Nigris humilló a doña Lety en el Ring Royale? Surge impactante testimonio que lo confirmaría

El Ring Royale, celebrado el 15 de marzo en la Arena Monterrey, sigue dando mucho de qué hablar. No solo por el triunfo de Alfredo Adame frente a Carlos Trejo o el de Marcela Mistral frente a Karely, sino por los presuntos malos tratos que habría recibido doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, quien fue el organizador del evento.

Leticia Guajardo, nombre real de doña Lety, ya había mencionado haberse sentido “ofendida” al no ser mencionada en el discurso de agradecimiento de su nuera Marcela. Poco después dijo que sus propios hijos la trataban como una “inútil”. No obstante, ahora surge un testimonio que confirmaría que, presuntamente, Poncho habría tratado mal a su mamá en el exitoso evento. ¿Qué está pasando?

Doña Lety y Poncho de Nigris / Redes sociales

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¿Por qué doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, dice que sus hijos la tratan mal?

Tras el Ring Royale, doña Lety declaró que Poncho de Nigris no “la valoraba” y estaba más enfocado en su esposa e hijos. Aseguró estar harta de esta situación, por lo que ha optado por alejarse definitivamente de ellos.

“No me valoran. Ellos son su familia. Poncho tiene a su madre, pero no la valora... Sentí horrible. Lloré y le dije a Aldo que ya. Me pesa mi corazón; toda la gente me chuleaba, pero no me dijeron: ‘Madre, qué guapa’. Mi hijo no me valora. Voy a ser la imagen de la pastelería y trabajar con los que aportan el dinero y ya. Con eso voy a salir y cualquier cosa, que Poncho ponga a su suegra (la mamá de Marcela)”, indicó al borde del llanto.

Aparentemente, la situación no se limitaría a Poncho y su esposa, pues posteriormente también sostuvo que todos sus hijos la tratan mal.

“Sinceramente dije: ‘Estoy hasta la madre’. Yo no soy dueña de nada. Mis hijos no me respetan, no me apoyan y pues ¿qué estoy haciendo aquí? Tanta humillación. Quiero trabajo y alejamiento total porque yo ya no quiero ser la burla, ser la viejita que todo mundo humilla, todo mundo patea y todo mundo se burla de ella. No piensen que me tratan de maravilla. Soy un estorbo para todos” Lety Guajardo

Doña Lety y Poncho de Nigris / Redes sociales

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¿Shanik Berman confirma que Poncho de Nigris trató mal a doña Lety en el Ring Royale?

Durante la emisión más reciente de su programa, Shanik Berman abordó el tema del presunto maltrato en contra de doña Lety. Mencionó que estuvo presente en el Ring Royale y pudo captar ciertas actitudes aparentemente groseras de Poncho hacia su mamá.

“Fíjate que yo la vi en la pelea. A cada rato, digo, estuvo cuatro minutos, decía Poncho: ‘Quítenle el micrófono a mi mamá. Quítenla’. Luego la quitó. La verdad no se portó bonito” Shanik Berman

Sin dar mayores detalles, la conductora se dijo muy triste por la también llamada ‘doña Alegría’. Tras dar esta información, presentó la entrevista que le hicieron recientemente a Poncho, en la que confirma que, para la siguiente edición del Ring Royale, estarán Wendy Guevara y él peleando en el cuadrilátero. Se desconoce si será entre ellos o si tendrán a sus respectivos contrincantes.

Cabe destacar que, hasta el momento, Poncho no ha dicho nada sobre los comentarios que ha hecho su madre en los últimos días. Y es que los conflictos con su mamá no son tema nuevo. En el pasado él mismo dijo que se distanciaría de ella por las cosas que había llegado a decir sobre su esposa. En aquel entonces se reconciliaron con el tiempo.

¿Cuántos hijos tiene doña Lety, mamá de Poncho de Nigris?

Doña Lety tiene un total de cuatro hijos, incluyendo a Poncho de Nigris, con su esposo, Jesús Alfonso de Nigris. Aquí te decimos quiénes son y lo que se sabe de ellos:

Poncho de Nigris: El más famoso de los cuatro. Es empresario, influencer y estrella de realities. Está casado con la influencer Marcela Mistral.

El más famoso de los cuatro. Es empresario, influencer y estrella de realities. Está casado con la influencer Marcela Mistral. Aldo de Nigris: Fue futbolista profesional.

Fue futbolista profesional. Antonio ‘Tano’ de Nigris: Murió en 2009. Era futbolista profesional.

Murió en 2009. Era futbolista profesional. Leticia de Nigris: Es mamá de Aldo Tamez de Nigris, más conocido como Aldo de Nigris. Tampoco es figura pública, pero a veces aparece en los videos que su mamá sube a redes sociales.



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