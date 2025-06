Poncho de Nigris dispuesto a reconciliarse con su mamá, doña Lety, pero con una sola condición

Para nadie es un secreto que la relación entre Poncho de Nigris y su madre, Leticia Guajardo, no es la mejor. El propio actor ha dicho que prefiere mantenerse alejado de su progenitora, pues está cansado de todas las declaraciones que esta última ha hecho acerca de su familia.

Y es que doña Lety no solo ha arremetido fuertemente en contra de su nuera, Marcela Mistral, también hizo público que Poncho no quería hacerle su fiesta de XV años a su hija, lo que provocó muchas críticas en su contra.

Ahora, parece que el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ está dispuesto a reconciliarse con su madre, pero con una sola condición, así lo confirmó la propia Leticia Guajardo, quien recientemente aseguró haber tenido contacto con su hijo.

Poncho de Nigris y su mamá / Redes sociales

¿Qué le pidió Poncho de Nigris a su mamá para poder reconciliarse?

En entrevista para el programa ‘Gente regia’, doña Lety Guajardo reveló que Poncho de Nigris le dijo que está dispuesto a reconciliarse con ella, a cambio de una disculpa pública.

Lejos de lo que se pudiera pensar, la señora se dijo dispuesta a pedirle perdón públicamente a su hijo, así como también a su esposa, Marcela Mistral, y al resto de su familia, pues considera que “ya pasó mucho tiempo” y es “hora de limar asperezas”.

Doña Lety Guajardo “No es justo que estemos separados, Poncho y yo siempre estamos muy unidos, muy pegados y no es justo, yo querido ya a toda la familia unida y mis nietos también, los extraño mucho”

Doña Lety aseguró que “no puede vivir” sin su hijo, por lo que está dispuesta a no hacer más comentarios imprudentes y “comenzar de nuevo”.

“Sinceramente, lo hago también por mí porque ya no puedo estar sin él, es mi hijo y lo extraño mucho, nos levamos muy bien, nos contamos todo, yo lo extraño demasiado y a mis nietos más”, puntualizó.

¿Mamá de Poncho de Nigris se reconciliará con su nuera, Marcela Mistral?

Sobre la posibilidad de arreglar las cosas con Marcela Mistral, la madre de Poncho de Nigris señaló que todo depende de qué tan molesta esté su nuera.

“Ya basta, vamos a arreglar todo. Sí (quiero arreglar las cosas con Marcela Mistral), claro que sí, depende de ella. No sé cómo esté de molesta o algo de todo. No sé que sienta ella, peor yo voy a hacer todo por mi hijo”, resaltó.

Para finalizar, relató que ya ha podido hablar a sus nietos, quienes le han manifestado lo mucho que la extrañan: “(Mi nieto) Me dijo: ‘Ya, abuelita, te quiero ver. Ya arregla esto”, concluyó.

Poncho de Nigris / Redes sociales

¿Qué ha dicho Poncho de Nigris sobre la reconciliación con su madre?

Hasta el momento, Poncho de Nigris no ha confirmado si ya se reconcilió con su madre. No obstante, en su momento le pidió públicamente que dejara de hablar de él y su familia, pues esa sería la única forma de “reencontrarse”.

“Es la última vez que contesto algo de mi mamá y quiero que abra los ojos. Le mando un mensaje a ella y le digo ‘esto no está bien y necesito que ya dejes de hablar de mí, de mi familia para volvernos a encontrar algún día”, declaró.

Y agregó: “La voy a ver y le veo la cara de mala. Entonces, ya no la veo con gusto porque estoy dañado. Estoy herido. Ya es mucho para generar dinero y contenido. Espero que agarre la onda, pero, si quiere seguir hablando, no me va a volver a ver nunca”.

