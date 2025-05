Mamá de Poncho de Nigris rompe en llanto por desaire el Día de las Madres ¡sin regalo pero facturando!

Leticia Guajardo, conocida cariñosamente como doña Lety y madre del influencer y exparticipante de La casa de los famosos México Poncho de Nigris, compartió un testimonio desgarrador en redes sociales justo el Día de las Madres. La mujer, que se ha ganado popularidad en plataformas como Instagram y TikTok, publicó varias historias donde no pudo contener el llanto al hablar del distanciamiento con su hijo.

Según relató, Poncho dejó de hablarle hace dos meses, luego de que ella revelara públicamente los motivos detrás de la cancelación de la fiesta de XV años de su nieta. Este gesto habría causado una gran molestia en el también empresario, quien decidió cortar comunicación con su madre.

Entre lágrimas y con evidente dolor, doña Lety expresó sentirse abandonada y poco valorada, especialmente por todo el apoyo que brindó a Poncho desde que era niño. Asegura que el distanciamiento no es nuevo, pero esta vez se siente especialmente devastada:

“Que se te olvide todo lo que hizo por ti, desde chiquito, todo lo que hice por todos, que me la partí. Estaba batallando económicamente y me puse a vender ropa, a vender joyería. Me la partí porque no completábamos para tener una vida mejor, para que tuvieran unos tenis de marca, para que se vieran presentables, porque todo mundo tenía otra posición social y una quería que sus hijos no estuvieran sin nada y de nada sirvió", compartió.

Este video ya tiene cientos de vistas que le representan ingresos. En el pasado tanto doña Lety como la mamá de Gala Montes han señalado que usan las redes para monetizar. Hace poco, Crista Montes contó a TVNotas que ya estaba en pláticas con doña Lety para volverse la dupla explosiva del TikTok.

¿Por qué Poncho de Nigris se alejó de su mamá?

El conflicto familiar escaló a partir de un episodio reciente en el que doña Lety reveló detalles delicados sobre la vida familiar de Poncho. Según explicó, su hijo se molestó profundamente porque ella fue quien ventiló la razón por la que no quiso organizar los XV años de su hija. El gesto fue tomado como una “traición” por parte del influencer, quien optó por cortar todo vínculo con su madre.

Lo más fuerte de la confesión de doña Lety es que esta no es la primera vez que Poncho se distancia de ella:

“Ya me lo había hecho, un año sin hablarme, luego otra vez nueve meses... y ahora otra vez, pero no sé cuánto durará esta vez”. Leticia Guajardo





Con evidente tristeza, Guajardo recalcó que siempre fue una madre presente y muy involucrada en el desarrollo profesional de Poncho, a quien según sus palabras, apoyó más que a sus otros hijos: “Fue el más consentido, hasta los 35 años lo ayudé en todo. Los otros eran unos cracks. Ganaban mucho, y él no. Siempre estuve pendiente de él, y ahora ya no soy nadie”.

Y añadió: “Ayer lloré bastante porque Aldo me dijo: ‘Mamá, Poncho me habló y no va a venir ni nada’”.

En redes se preguntan: ¿es drama o un grito desesperado de una madre herida?

Aunque sus declaraciones han conmovido a muchos, también hay quienes ven en los videos un tono dramático que ha generado comentarios divididos en redes sociales. Algunos internautas le muestran su apoyo con frases como “te mereces respeto” y “las madres no se olvidan”, mientras otros la acusan de “victimizarse” y hacer públicos problemas que podrían resolverse en privado.

Pero también hubo quienes recordaron que la exposición pública ha sido una constante en la vida de Poncho, y que su mamá no hace más que seguir su estilo.

En la red social X, algunos comentarios fueron tan sarcásticos como:



