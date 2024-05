Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, aclara si entrará a La casa de los famosos México

A pocas semanas de que inicie la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México 2', tras el gran éxito que tuvo la primera versión mexicana, se espera que esta nueva edición logre sorprender al público.

Tan solo en la gala final, donde Wendy Guevara triunfó como la ganadora, se registró un rating de 21 millones de personas. Hasta el momento no se ha dado conocer los participantes de manera oficial, pero te adelantamos en nuestra reciente edición de TVNotas, que Gala Montes, Karime Pindter, así como Luis ‘Potro’ Caballero se unen al elenco de habitantes.

Hace unos días, Poncho de Nigris pidió a Rosa María Noguerón, la exitosa productora de La casa de los famosos México, que invite a su mamá al reality.

Checa: Conductora de ¡Cuéntamelo ya!, anuncia su salida del programa; ¿problemas amorosos?

Poncho pidió a productora de LCDLFM que invite a su mamá a la segunda temporada

“Productora de La casa de los famosos segunda temporada, te invito a que ya que no entró Adrián Marcelo, que no entró Marcela, ni ningún regio que me pueda hacer sombra. Te invito a que metas a mi mamá a La casa de los famosos, y si dura cuatro meses la temporada, mejor, y si no le llegas al precio, yo le pongo feria”, dijo.

Doña Lety con abrigo café / Instagram: @leticigdn_

Al parecer todo era una broma. Aunque después fue claro al retractarse y dejar en claro que su mamá no aguantaría estar ahí y que seguro “lo empinaría” al contar varias cosas de él

“El ped0 es que no va empinar bien gacho. Yo la apoyaría muchísimo. Imagínense lo que va contar allá. No, no aguanta con que le hagan dos cosas, se vuelve loca”, comentó en el video de TikTok.

Checa:Cazzu: Tras la separación de Christian Nodal, encuentra refugio en el amor de su hija y su hermana

¿Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris estará en ‘La casa de los famosos México? Esto sabemos

Sin embargo, ayer doña Lety compartió un video en su cuenta de Tiktok, en el cual aseguró que sí estará en ‘La casa de los famosos México’.

Sin dar detalles, la mamá de Poncho de Nigris aseguró que no va cocinar, pero si piensa ayudar a quien si cocine y comentó: “Me voy a la fama. Como soy muy tranquilona, voy a estar muy feliz en ‘La casa”, expresó entre risas.

Lo cierto es que este mensaje no era una confirmación, aunque muchos seguidores creyeron que doña Lety sí ingresaría a ‘La casa de los famosos México’ y hasta le expresaron su apoyo con mensajes: “La queremos dentro”, “Si usted va, yo sigo La casa de los famosos México”, “Yo voto por doña Lety”.

La realidad es que doña Lety no irá a ‘La casa de los famosos México', la mamá de Poncho solo le siguió el juego a su hijo y compartió ese video como a modo de broma, pero finalmente en sus historias aclaró que no era verdad.

“Poncho está haciendo que todo mundo crea que voy a estar en un lugar en el que no voy a estar. Bueno, no sé, quién sabe”, concluyó doña Lety.

Checa: Lambda García apoya Ferka tras su ruptura con Jorge Losa; pide que llegue alguien que la valore