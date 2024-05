Lambda García apoya Ferka tras su ruptura con Jorge Losa; pide que llegue alguien que la valore

Tras haber revelado que su relación con Ferka estaba pasando por un momento complicado, Jorge Losa confirmó su ruptura con la actual participante de ‘MasterChef Celebrity’, tras casi un año de haber iniciado su romance.

En entrevista para Televisa, el actor contó que decidió hablar sobre el fin de su noviazgo para ponerle un fin a las especulaciones que inundaron las redes sociales en los últimos días respecto a una crisis de pareja.

Ferka rompe con Jorge Losa tras descubrir supuesta infidelidad

Pero este lunes en nuestra nueva edición de TVNotas te revelamos que una amiga cercana a la pareja nos contó que Ferka terminó con el actor tras enterarse de una supuesta infelidad de Jorge con Serrath.

Jorge Losa y Ferka terminan su relación / Facebook: Jorge Losa

Una noche lo cachó escribiénsoe con Serrath y, sin querer, alcanzó a leer que ella se había metido con él y que no le importaba ser la otra”

“Ferka había recibido una alerta: le dijeron que se cuidara de ella. Con eso comprobó que, mientras ella grababa MasterChef de las seis de la mañana a las doce de la noche, Jorge aprovechaba para escaparse con Serrath y engañarla. Eso es algo que no iba a permitir”, contó la fuente cercana a nuestra revista.

Lambda García muestra su apoyo a Ferka tras haber roto con Jorge Losa

El actor Lambda García reaccionó a la ruptura de Ferka con Jorge Losa y mostró su apoyo incondicional a su amiga Ferka, participante del programa ‘Masterchef’, deseándole encontrar a alguien que la valore y la haga sentir amada.

“Sorpresona que nos venimos a dar. Como lo he dicho, yo no me puedo meter en lo que ella está diciendo. Es su proceso. Son sus cosas. Ya cada quien sus cubas. Le deseo toda la suerte a Jorge y sobre todo, le deseo lo mejor a mi amiga, que encuentre a una persona que la haga sentir valorada y la haga sentir amor. En su momento fue Jorge, porque yo los vi y porque ella lo dijo, pero al final de cuentas voy a apapachar a mi amiga y estaré con ella”, expresó Lambda García en un encuentro a la prensa.

El actor prefirió no comentar sobre la infidelidad de Jorge Losa con Serrath, señalando que no es su lugar intervenir en esos asuntos personales. “Yo no puedo hablar de eso. Había mucho amor. Había mucha química. En cuestiones de terceros yo no me puedo meter al celular de Ferka, ni al celular de Jorge. Si sucedieron terceros, qué lástima, es su tema, sus arreglos. Yo no me meto en las alcobas de los demás”.

Con estas declaraciones, Lambda García destaca su intención de apoyar emocionalmente a Ferka, respetando al mismo tiempo la privacidad de la expareja.

