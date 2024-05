Karime Pindter: La chica reality; ¡Lista para entrar a la La casa de los famosos México 2!

Desde tu revista TVNotas, te contamos que hace unos meses se filtró que Karime entraría a La casa de los famosos México 2. Platicamos con ella y nos dijo que antes de eso se irá de viaje para relajarse y llegar con todo.

También nos compartió que desde muy pequeña fue detectada con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

Instagram: Alejandro Isunza

Te puede interesar: Christian Nodal detiene abruptamente su concierto por culpa de fuerte ola de calor: VIDEO

Karime Pindter fue diagnosticada con TDAH

“Cuando estaba chica era muy distraída y me costaba mucho trabajo hacer cosas que para otros eran sencillas. Hay personas que les cuesta trabajo concentrarse. Están muy cansados. Consumen mucho azúcar o se deprimen sin razón... Es muy importante que vayan con un especialista”, dijo.

“No me lo traté porque mis papás estuvieron ausentes en mi infancia. Hace algunos años, de la mano de mi especialista, comencé mi tratamiento y me di cuenta de lo importante que es la salud mental. Esta la cuido alejándome de las noticias que me generan ansiedad. De quienes no me suman y de los hombres tóxicos. Por supuesto que ir a terapia es la primera regla del manual”. Karime Pindter

No te pierdas: Papá de Kimberly Loaiza sufre grave accidente automovilístico

¿Qué es lo que le gusta en un hombre a Karime Pindter?

Sobre los hombres, nos dice: “Me encanta que los hombres me hagan reír. Que sean inteligentes, cultos, atentos y detallistas. Que les guste viajar en pareja, ir a comer algo rico y, sobre todo, que entiendan mi trabajo. También es muy importante que hagan buenas chambas (¡int¡m¡d4d)”.

Instagram: Alejandro Isunza

“Me gustaría estar con alguien con el que pueda hacer equipo. Me encantaría que fuera un hombre exitoso y que sienta lo mismo por mí", mencionó.

“No hay que elegir entre los sentimientos y el dinero. No creo que estén peleados. No estaría con alguien por el que no sienta nada. Quiero un hombre que realmente me guste en todos los sentidos. Me han lastimado y he tenido que aprender a poner mis límites. A estas alturas del partido me podrían ver la cara de todo, menos de tonta”, agregó.

Instagram: Alejandro Isunza

Karime Pindter “Dejé ‘Acapulco shore’ porque quería hacer otras cosas, como conducir y hacer stand up. Para lograr mi objetivo era necesario dejar el reality. Creo que ya había cumplido mi ciclo. No fue difícil tomar la decisión. Tuve la posibilidad de ser la única Shore con una temporada de despedida, un homenaje. Me fui por la puerta grande”.

“En ningún momento quise tirar la toalla. Me encanta lo que hago. Me apasiona y me gusta poder inspirar a niñas a que cumplan sus sueños. sean auténticas y hagan lo que aman”, concluyó.

Karime Pindter / Instagram

Mira: Marta Guzmán publica desgarradora foto de Verónica Toussaint y Lino Nava: “De tres se fueron dos”

¿Quién es Karime Pindter?

Karime Pindter comenzó su carrera artística, como locutora de radio en la estación Radiactivo.

Fue parte de la primera temporada de’Acapulco shore’ en 2014 y estuvo en varias más de esta misma franquicia.

Actuó en la obra de teatro Losers, que fue escrita especialmente para ella por Diego Beares.

Escribió el libro Cómo darte tu taco . Lleva seis temporadas de su pódcast Karime Kooler .

. Lleva seis temporadas de su pódcast . Cuenta con 6.1 millones de seguidores en Instagram, 3.2 millones en Facebook, 1.8 millones en YouTube, 672 mil en X y 6.8 millones en TikTok.

Está lista para entrar a LCDLF México 2.

Para más notas exclusivas como esta, corre por tu revista TVNotas.