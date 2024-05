Christian Nodal detiene abruptamente su concierto por culpa de fuerte ola de calor: VIDEO

Christian Nodal encendió las alarmas en redes sociales luego de que se mostró indispuesto en uno de sus más recientes conciertos.

El famoso preocupó a sus fans por su mal estado en medio del más reciente concierto que brindó en Tabasco. ¿Qué le pasó?

No te pierdas: Verónica Toussaint: Revelan imágenes inéditas del funeral de la actriz

Christian Nodal se muestra indispuesto en pleno concierto por ola de calor

Hace unos días, el intérprete de Botella tras botella deleitó a todo su público con sus mejores éxitos en el Palenque de Tabasco por motivo de su gira Pa’l cora tour. Sin embargo, todo se tornó complicado cuando la ola de calor le jugó una mala pasada.

En redes sociales circularon diversos videos en los que fans de Nodal remarcaron que se notaba agotado y abrumado por el calor del sitio. Incluso, en un momento se puede ver como el cantante se tocó el pecho y dejó de cantar en un instante.

No te pierdas: M’Balia recuerda cómo vivió el encarcelamiento de su hermano, Kalimba: “Fue doloroso”

Momentos después, pidió disculpas a su público, ya que detuvo el show para retirarse al camerino a retomar fuerzas.

En un inicio, la temperatura superior a los 35 grados centígrados no detuvo a los fans de Christian disfrutar del concierto, así como tampoco a Nodal cantar a su gente. No obstante, la ventilación del lugar no fue suficiente para que pudiera culminar con su presentación.

En el clip también se puede ver como Nodal tiene la camisa desabotonada y llena de sudor. Fue entonces cuando el famoso dio a conocer a su equipo su malestar y paró el espectáculo por unos minutos. Más tarde, mostró su profesionalismo y retomó su presentación luego de que pudo recuperarse del posible golpe de calor que sufrió en pleno escenario.

Así fue el momento:

No te pierdas: ¡Shakira confirma su llegada a México con su nueva gira! ¿Cuándo serán sus conciertos?

Usuarios reaccionan al incidente de Nodal en su concierto

Como era natural, usuarios no tardaron en reaccionar al incidente que sufrió Christian por la ola de calor que azotó a Tabasco esa noche. Muchos se preocuparon por el estado de salud del famoso, así como otros criticaron la organización del evento debido a las malas condiciones para enfrentar el calor en el lugar.

Al momento, el cantante no se ha pronunciado respecto a una situación delicada en su estado de salud debido a la ola de calor que vivió en Tabasco. Al parecer, solo fue una mala pasada en ese momento.