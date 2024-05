Gala Montes ya firmó para entrar a La casa de los famosos México ¡Hasta sabemos cuánto le van a pagar!

De tu revista TVNotas te traemos que el gran estreno de La casa de los famosos México está a la vuelta de la esquina: 21 de julio por Las estrellas. Hace poco, en TVNotas te adelantamos que Agustín Fernández, mejor amigo de Nicola Porcella, sonaba fuerte para ser parte del reality. Y nos han confirmado que ya firmó con la producción de Rosa María Noguerón.

Ya es un hecho su participación. En exclusiva, una fuente cercana a la producción nos dijo que Gala Montes también estará: “Ella está confirmada. Ya vino a firmar a la oficina”.

Ve: Sandra Itzel asegura que está dispuesta a volver a creer en el amor tras su divorcio de Adrián Di Monte

Instagram: galamontes

Gala ya ha participado en otros realities

La participación de Gala nos causa gran sorpresa ya que ella padece de ansiedad y el año pasado abandonó La isla, precisamente por temas de salud mental.

Agregó: “Como acá no los dejan sin comer, se animó. Aunque, obviamente, tendrá que estar supervisada. Por la convivencia con otras personas, se pueden desatar problemas. La idea es ver de qué manera puede lidiar con ello y que esto no le cause una crisis de ansiedad. La producción la va a monitorear para que no se vea afectada”.

Uno de los factores que la llevaron a dar el sí fue la oferta económica que le hicieron: “Le van a pagar 80 mil pesos a la semana, más 40 mil pesos de menciones. Esto, además de la gran exposición que va a tener al estar en el programa más importante de la televisión mexicana. Y, si gana, ¡pues imagínate! Se podría embolsar una cantidad cercana a los 4 millones de pesos que fue lo que el año pasado ganó Wendy Guevara”.

“Aunque no han revelado el monto del premio final, suponemos que será similar. Es un gran negocio y oportunidad. Ojalá, Gala no se vea afectada en su salud y tenga un gran desempeño”, finalizó.

Checa: Salma Hayek y Eiza González en el after party de Gucci, ponen por todo lo alto el orgullo mexicano

Gala Montes posando a la cámara sonriendo

¿Qué dijo Gala Montes sobre su posible participación?

“No sé si aceptaría. Está muy fuerte, pero soy aventada. No me da miedo. Sería un trabajo más y uno tiene que levar comida a la casa. Siempre he sido muy trabajadora y, por el bien del trabajo, podría aguantar muchas cosas”.

Otro famoso que nos enteramos que ya firmó fue el gran amigo de Nicola Porcella, Agustín Fernández.

Te puede interesar: Tamara Zúñiga, víctima de Sergio Andrade, interpone denuncia penal contra el exproductor en la CDMX