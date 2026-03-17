Ring Royale 2026: Gustavo Adolfo Infante despotrica contra el evento y lanza críticas a Montserrat Oliver

El evento Ring Royale, realizado el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey, generó diversas reacciones en el ámbito del espectáculo. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien durante una emisión del programa Sale el sol expresó su postura sobre lo ocurrido en el cuadrilátero y la participación de distintas celebridades.

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¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre Ring Royale?

El periodista calificó el evento como una situación que, desde su perspectiva, afectó la imagen del boxeo profesional. En particular, cuestionó la participación de figuras como Julio César Chávez, Jorge ‘el Travieso’ Arce y Mariana ‘la Barby’ Juárez, quienes estuvieron presentes como comentaristas durante el espectáculo.

Infante señaló que se trata de deportistas con reconocimiento internacional, por lo que consideró relevante su presencia en un formato que incluyó enfrentamientos entre celebridades sin experiencia profesional en el boxeo. Además, mencionó la participación del Consejo Mundial de Boxeo dentro del evento.

En su comentario, también hizo referencia a algunos combates en los que, según indicó, los participantes no contaban con la preparación física necesaria. Entre los nombres mencionados se encuentran Carlos Trejo y Abelito, señalando diferencias en condiciones físicas y desempeño durante las peleas.

“Qué vergüenza para el boxeo, que verdadera vergüenza que esté el Consejo Mundial de Box ahí y Julio César, el Travieso, la Barby con estas payasadas” Gustavo Adolfo Infante

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¿Por qué Gustavo Adolfo Infante criticó la conducción de Montserrat Oliver?

Otro de los puntos abordados por el periodista fue la conducción del evento, encabezada por Montserrat Oliver. Durante su intervención en televisión, Infante describió el desempeño de la presentadora como lento y con momentos de desconexión durante la transmisión.

Tras las reacciones generadas en redes sociales, la conductora explicó a través de su cuenta de Instagram que durante el evento se registraron fallas técnicas, principalmente relacionadas con el audio. De acuerdo con su versión, estos problemas afectaron la comunicación con producción y derivaron en momentos en los que tuvo que resolver imprevistos en tiempo real.

“Pero Montserrat Oliver la vi de durmiéndose, de flojera” Gustavo Adolfo Infante

Oliver también señaló que existen situaciones detrás de cámaras que no siempre son visibles para la audiencia, pero que influyen directamente en el desarrollo de un evento en vivo, como fue el caso de Ring Royale.

“La verdad es que el evento estuvo increíble, mis respetos para Poncho de Nigris, no saben lo que logró (...) ustedes no ven muchas cosas que pasan ahí: no se escuchaba, los micrófonos fallaron, yo no oía a nadie de la mesa, o sea, no tenía réplica” Montserrat Oliver

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¿Qué peleas y participantes destacaron en el Ring Royale?

En medio de sus comentarios, Gustavo Adolfo Infante también hizo referencia a algunos de los combates que formaron parte del espectáculo. Señaló que la pelea entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella fue la que, desde su punto de vista, mostró mayor nivel competitivo dentro de la cartelera.

Asimismo, mencionó el enfrentamiento entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, en el que indicó que se presentaron diversas faltas durante el desarrollo del combate. También habló sobre la pelea entre Abelito y Bull Terrier, señalando una diferencia considerable de peso entre ambos participantes.

En contraste con sus críticas, el periodista reconoció la participación de Poncho de Nigris, destacando el proyecto desde el enfoque del entretenimiento. Además, retomó declaraciones atribuidas a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien en otras ocasiones ha señalado su postura respecto a este tipo de eventos.

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