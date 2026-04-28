¡Tania Rincón revela si se sube al ring contra Marcela Mistral! ¿Hay tiro entre conductoras para Ring Royale?

Tania Rincón reveló si se pelearía con Marcela Mistral, actual campeona de la primera edición de Ring Royale tras vencer a Karely, ¿qué dijo la conductora del programa Hoy?, ¿hay una rivalidad con la esposa de Poncho de Nigris? Te contamos los detalles.

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Marcela Mistral se coronó en Ring Royale 2026. / Redes sociales

¿Cómo derrotó Marcela Mistral a Karely en Ring Royale 2026?

La pelea entre Marcela Mistral y Karely en Ring Royale se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento organizado por Poncho de Nigris. Desde que se anunció el enfrentamiento, ambas figuras provocaron polémica, donde seguidores de cada una manifestaron su apoyo y anticiparon el resultado del combate.

Previo al encuentro, Marcela Mistral se presentó con una preparación que llamó la atención, mientras que Karely apostó por la respuesta de su audiencia y el respaldo que ha construido en redes sociales. En la arena, el ambiente estuvo marcado por porras y reacciones divididas, reflejando el interés que había despertado la pelea entre el público presente y quienes seguían la transmisión.

Durante el combate, la atención se mantuvo en cada movimiento dentro del ring, lo que llevó a que usuarios en redes sociales comentaran en tiempo real lo que ocurría. Tras el desarrollo de la pelea, Marcela Mistral logró imponerse y se quedó con el cinturón.

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Tania Rincón habla de pelea con Marcela Mistral: confirma si participará en Ring Royale. / Redes sociales

¿De dónde surge la rivalidad entre Tania Rincón y Marcela Mistral?

En medio de la tendencia que surge en redes sociales sobre los próximos combates que habrá en Ring Royale 2027, comenzaron a surgir los nombres de las conductoras.

No obstante, no existe una rivalidad entre Marcela Mistral y Tania Rincón y tampoco hay registros de enfrentamientos, declaraciones cruzadas o situaciones que indiquen un conflicto entre ambas, por lo que la idea de una supuesta tensión forma parte de interpretaciones externas más que de hechos confirmados, sino que la conductora de Hoy halagó el cuerpo de la presentadora de Nuevo León, quién subió una fotografía tras entrenar, mostrando sus músculos sudorosos.

“Ve nada más el hombro como se le define, ¿sabes qué desde que se subió al ring ya está muy ahí, nos encanta”, dijo Tania Rincón en el programa Hoy.

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Tania Rincón responde si peleará con Marcela Mistral en Ring Royale 2. / Redes sociales

¿Tania Rincón acepta pelear contra Marcela Mistral?

Tania Rincón rechazó una pelea contra Marcela Mistral en la segunda edición de Ring Royale, programada para 2027. “Dicen que me suba con Marcela al ring, no, yo puro amor y paz, unas vencidas a lo mucho” dijo la conductora.

A finales de marzo, Poncho de Nigris relató que ya estaba en los preparativos y que ya había dos peleas “muy virales” pactadas para la siguiente edición. El empresario dijo que en el evento hay “celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. Cinco peleas más”.

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