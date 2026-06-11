Tania Rincón recibe inesperado mensaje antes del Mundial 2026: “Te admiro profundamente”, ¿fue su exesposo?

Después de que Tania Rincón desató rumores de un posible embarazo con su actual pareja, lució radiante durante la inauguración del Mundial 2026 en México. Desde el estadio, la conductora se enlazó al programa Hoy con sus compañeros, quienes la llenaron de halagos por su trabajo.

Cabe recordar que, además de su presencia en el matutino, la presentadora se desempeña como conductora de deportes en La jugada, lo que le ha permitido ser parte de diversos eventos deportivos como el Mundial 2026.

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Tania Rincón recibe halagos por estar en el Mundial 2026. / Redes sociales

¿Cómo fue el enlace de Tania Rincón al programa Hoy?

Como parte de la emisión especial del matutino Hoy, Tania Rincón se enlazó junto a Toño de Valdés para compartir los pormenores del evento deportivo a pocos minutos de que fuera la inauguración. Ante el look radiante y la sonrisa que la caracteriza, sus compañeros no pudieron evitar externar su admiración.

“Qué privilegio estar contigo esta mañana”, expresó Rincón a su compañero; momentos después compartió el orgullo que sentía de presenciar uno de los eventos más grandes del país: “A mí se me enchina la piel de ver a tanta gente con la verde”.

Tras sus palabras, varios de los presentadores de Hoy, como Raúl Araiza, Paul Stanley y Galilea Montijo, aseguraron que era el orgullo del matutino, pues anteriormente también fue parte de la cobertura del Mundial 2022.

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Tania Rincón desde el Mundial 2026. / Programa Hoy

¿Cuál fue el inesperado mensaje que recibió Tania Rincón antes de la inauguración del Mundial 2026?

Tania Rincón, a quien también esperan ver en Ring Royale, sorprendió a sus seguidores al compartir el detalle que recibió en su domicilio antes de estar en la inauguración del Mundial 2026. A través de sus historias, la conductora compartió una tarjeta de regalo en la que dice:

“Compi, abraza tu cuarto Mundial y conviértelo en luz, en una experiencia a la que puedas regresar para empoderarte. Te quiero y te admiro profundamente”.

Debido a que en el mensaje aparece la palabra “Compi”, se puede entender que el inesperado mensaje que recibió no es de parte de su expareja, Daniel Pérez Farías, con quien anunció su separación en febrero de 2023.

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Tania Rincón recibe inesperado mensaje antes del Mundial 2026. / Redes sociales

¿Quién le envió el inesperado mensaje a Tania Rincón?

En respuesta al detalle, Tanía Rincón escribió: “Te quiero más, mi compi. Gracias por siempre estar”, y etiquetó al chef Mariano Sandoval, con quien ha construido una sólida amistad desde que ambos trabajaban en Venga la Alegría.

Aunque actualmente están en otra televisora, su relación prevalece; incluso, recientemente, Tania Rincón expresó sus muestras de afecto por el chef tras la partida de su papá, detalle que aplaudieron sus seguidores y dejó al descubierto la cercanía que existe entre los colaboradores de Hoy.

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