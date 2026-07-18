Mundial 2026: ¿Ignoró a Tania Rincón? Lionel Messi protagoniza ¿incómodo momento previo al partido contra Inglaterra? VIDEO

Argentina consiguió su pase a la gran final del Mundial 2026 luego de eliminar a Inglaterra el pasado 15 de julio.

Más allá del resultado dentro de la cancha, un momento de la transmisión previa al encuentro llamó la atención de los mexicanos: el breve cruce entre Lionel Messi y Tania Rincón. La conductora tuvo al futbolista argentino frente a ella por unos segundos, pero su reacción generó todo tipo de comentarios en redes sociales. ¿Pasó de largo? Te contamos.

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Tania Rincón / Instagram

¿Cómo fue el encuentro entre Tania Rincón y Lionel Messi?

Minutos antes del arranque del partido, los periodistas de Televisa, entre ellos Tania Rincón, realizaron la cobertura previa desde la cancha, a unos metros de donde la selección argentina se encontraba realizando su calentamiento.

Durante la transmisión, las cámaras captaron el momento en el que Lionel Messi pasó por detrás de los comentaristas, situación que de inmediato notaron y comenzaron a comentar en vivo.

El futbolista argentino se detuvo por unos segundos para saludar a algunos de los comentaristas presentes; sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios fue que no tuvo una interacción directa con Tania Rincón. A pesar de esto, la conductora aseguró que no se lo tomó personal y, por el contrario, se mostró emocionada por haber tenido cerca al astro argentino e incluso haber hecho contacto visual con él, al grado de decir que “ya se podía morir”.

“Ya me puedo morir, hice contacto visual con Messi. No sabe quien soy, ni me importa, pero yo hice contacto visual con el mejor jugador del mundo.” Tania Rincón

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¿Por qué Lionel Messi estaba en la transmisión antes de la semifinal?

La aparición de Lionel Messi en la transmisión de TUDN no estaba contemplada, pues el momento ocurrió de manera inesperada mientras los jugadores realizaban su calentamiento previo al partido.

El acercamiento del futbolista argentino a la zona de los comentaristas fue para saludar a Carles Puyol, histórico jugador español campeón del mundo en Sudáfrica 2010, y Juan Pablo Sorín, exfutbolista argentino, quienes fueron invitados especiales de TUDN durante el Mundial 2026 y que han sido cercanos a Lionel Messi durante su etapa en el FC Barcelona y la selección argentina, respectivamente.

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Carles Puyol y Juan Pablo Sorín en TUDN. / Captura de pantalla

¿Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi en el Mundial 2026?

La actividad futbolística del Mundial 2026 está cerca de llegar a su fin, y la próxima aparición de Lionel Messi será nada menos que en la gran final, donde Argentina buscará el título frente a España.

El encuentro se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York, a la 1:00 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Un duelo que incluso ya cuenta con la predicción de Mhoni Vidente.

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