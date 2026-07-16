Nacho Casano opina de Eduardo Feinmann y su desprecio a México, ¿lo apoya?: “Lo hizo excelente”

La controversia que causó Eduardo Feinmann, periodista argentino, por menospreciar a México durante el Mundial 2026 sigue dando mucho de qué hablar. Como era de esperarse, tanto artistas locales como internacionales ya han dado su punto de vista.

Una de las posturas que más llamó la atención fue justamente la de Nacho Casano, modelo y actor argentino. ¿Lo defendió? Te contamos todo lo que dijo.

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Nacho Casano opina de Eduardo Feinmann / Mezcalent

¿El periodista argentino Eduardo Feinmann fue despedido por menospreciar a México?

El periodista argentino Eduardo Feinmann ha causado mucha polémica por las declaraciones que dio acerca de México. Y es que el comunicador no solo dijo despreciar al país, sino que también aseguró que le tenía “envidia” a Argentina por su “nivel de fútbol”.

“La envidia que los mexicanos les tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo nos envidian. Quieren ser como nosotros y no les da. Y menos en el fútbol, la verdad es que son de madera. Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma. Se creen que tienen el mejor fútbol del mundo y no existen, son unos agrandados sin copas”, indicó.

Aunque después ofreció una disculpa pública y dijo que sus comentarios “no eran un ataque xenofóbico, sino una opinión futbolística”, las críticas no cesaron. Esto, principalmente porque después se quejó de que México no apoyara a la nación sudamericana en el encuentro que tuvieron con Inglaterra.

"¿A dónde está la hermandad latinoamericana? Si nos detestan”. Eduardo Feinmann

Tras esto, se llegó a pensar que lo despidieron. En las últimas horas, se viralizó un video de él anunciando que sería “su último programa”. No obstante, después se descubrió que el material era antiguo. Databa de 2024, de la vez que dejó un espacio televisivo.

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Eduardo Feinmann habló mal de México / Redes sociales

Nacho Casano le dedica mensaje a Eduardo Feinmann, periodista argentino que despreció a México

Hace algunos meses, Nacho Casano se sinceró sobre si llegó a sufrir abuso en el medio artístico. Ahora, el actor da su opinión sobre Eduardo Feinmann en una entrevista con Elisa Beristain. Dijo que el comunicador hizo un “trabajo excelente” al “monetizar el odio”.

Manifestó que Eduardo simplemente quiso llamar la atención, como normalmente lo hace en su país natal. Le recomendó a la gente que simplemente ignorara sus palabras, ya que esta persona solo busca “polarizar”.

“Lo que hizo Eduardo Feinmann me parece brillante. Hizo lo que tenía que hacer. Lo hizo excelente. Me parece una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero, por popularidad, por buscar estar allí en el ojo de la tormenta y él tiene la forma de polarizar. Tráeme a un argentino que haya venido aquí a México y me diga que lo han tratado mal sistemáticamente. No existe. El mexicano es amable por naturaleza. Sería una excepción que pasara”. Nacho Casano

Casano tachó a Eduardo de “detestable” por sus palabras y reiteró su petición de no darle mucha importancia a esta persona: “Esto me parece terrible. Es una persona que busca el odio para monetizar”, indicó.

¿Quién es Nacho Casano?

Ignacio Casano es un actor y modelo argentino.

Actualmente tiene 46 años.

Comenzó su carrera en 2010, trabajando para diversas marcas.

Posteriormente, se mudó a México y se le vio en proyectos como ‘Lo que la vida me robó’ y ‘A que no me dejas’.

También se le vio en una edición de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’.

Estuvo envuelto en escándalo después de que Laura Bozzo dijera que supuestamente el famoso tuvo intimidad con un productor para obtener un papel.

Tiene un hijo.

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