Tania Rincón en plena cobertura del Mundial 2026 y EN VIVO dice: “Me puedo morir”, ¿enfermó en pleno estadio?

El reciente partido entre Argentina e Inglaterra como parte de las semifinales del Mundial 2026, dejó un momento curioso para la audiencia, luego de que Tania Rincón, conductora de Televisa, dijera en plena transmisión que “ya se podía morir”. ¡Esto fue lo que pasó!

Tania Rincón vive momento con Messi en Mundial 2026 / Redes sociales

¿Cuál fue el resultado de Argentina vs. Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026?

Este miércoles 15 de julio se jugó la segunda semifinal del Mundial 2026 (junto a Jude Bellingham), misma que definía al segundo finalista del certamen: Argentina o Inglaterra enfrentarían a España en la gran final.

Aunque el primer tiempo terminó con un cerrado 0-0, las cosas se abrieron para la segunda parte. Inglaterra logró adelantarse con un gol de Anthony Gordon en el minuto 55, y a pesar de que el escenario parecía cuesta arriba para Argentina, no dejaron de pelear.

La gran voltereta albiceleste llegó durante los últimos minutos del partido. Enzo Fernández igualó el marcador en el minuto 85 y, finalmente, Lautaro Martínez metió el gol del gane en el minuto 92, es decir, en el tiempo añadido, clasificando así a la gran final a Argentina.

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¿Por qué Tania Rincón aseguró en transmisión del Mundial 2026 que “está lista para morir”?

Aunque muchos empezaron a pensar que se trataba de una enfermedad o algún síntoma, la realidad es diferente. Tania Rincón se encuentra trabajando en la cobertura del Mundial 2026, y mientras se encontraba en plena transmisión, recibió la visita de Lionel Messi.

Tania se encontraba con Alex de la Rosa, Carles Puyol (exjugador español) y Juan Pablo Sorin (exfutbolista argentino), cuando Leo Messi decidió acercarse a saludar.

En dicho momento la reacción de Tania Rincón parecía una combinación de nervios y emoción:

Ya me puedo morir, hice contacto visual con Messi. No sabe quién soy y ni me importa. Pero ya hice contacto visual con el mejor jugador del mundo. Tania Rincón

El debate en comentarios fue bastante importante, pues aunque algunos criticaban la reacción de Tania, otros tantos acompañaron su sentimiento y aseguraron que habrían actuado de la misma forma. Te dejamos el video.

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Nunca imaginé que tuviera más pronto a TaniaRin cruzando mirada con Messi y Puyol a un lado jajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/36D7XiGG4P — DAGNA KAREN (@happydag_) July 15, 2026

¿Cuándo y a qué hora será la final del Mundial 2026?

La gran final del Mundial de 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York.

En México, el encuentro podrá seguirse a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro del país. El equipo que levante el trofeo hará historia al conquistar la primera Copa del Mundo con un formato ampliado de 48 selecciones participantes, el más grande que ha tenido el torneo.

¿Vas con España o Argentina?

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