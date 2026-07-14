¿Tania Rincón y Pedro Pereyra podrían caer en la monotonía? Él destapa trucos para evitarlo y ponerla “nerviosilla”

Tania Rincón y Pedro Pereyra llevan 3 años de relación, donde el amor, la complicidad y la química han prevalecido; sin embargo, con la llegada del Mundial ambos tuvieron que modificar su manera de convivir para evitar la monotonía.

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¿Tania Rincón sorprende con la fecha de su boda? / Redes sociales

¿Cómo es la relación entre Pedro Pereyra y Tania Rincón?

Él nos contó: “Vamos superbién. Afortunadamente hemos podido vernos, porque trabajamos en el mismo programa. Esta etapa mundialista es muy importante para ambos y eso nos pone felices”.

El coqueteo entre ellos no ha dejado de existir, y él comparte su técnica para sonrojarla: “Tratamos de aprovechar los pequeños momentos libres al máximo. Ella tiene demasiados compromisos y yo tengo mucha chamba. Buscamos la manera de disfrutarnos y aprovecharnos para que la relación siga funcionando. Claro que estamos al pendiente”.

“Siempre nos preguntamos: ‘¿Te pido unos tacos?’, o cuando ella está a cuadro y yo en cabina le escribo: ‘Te ves preciosa’, se ponenerviosilla y se chivea poquito.

Me siento orgulloso de ella y al verla en la inauguración del Mundial, junto a Toño de Valdés, la admiré mucho más”.

Pedro revela que son una pareja detallista: “De repente ambos tenemos detalles románticos. En una ocasión le regalé un juego de química, de esos cuando éramos niños. Le quité las etiquetas que traía y le puse otras con mensajes significativos para nosotros, justamente hablando de la química entre los dos. Estuvo bonito”.

Asegura que su dinámica de novios los ha llevado a evitar la monotonía: “No hacemos nada en específico; nos abrazamos y nos deseamos buen día. Nuestra vida laboral es muy movida y no siento que como pareja hayamos caído en una monotonía. Siempre intentamos buscar cosas nuevas y divertidas para hacer. Vamos muy bien”.

Contó si en los 3 años que llevan ha llegado la crisis de pareja: “No realmente. No les voy a negar que hay discusiones,pero como en todas las relaciones; sin embargo, son cosas que se pueden solucionar sin ningún problema. Estamos muy felices”.

Aunque se pensaría que llevan una relación estable, él contó que ambos tienen sus imperfecciones. “A lo mejor en la organización de tiempos. Yo soy muy desorganizado y ella demasiado organizada. Eso sería un tema de desacuerdo entre los dos. He aprendido a organizarme y ella a fluir”.

“A veces me pregunta: ‘¿Qué haremos hoy?’, y yo le respondo: ‘No sé’, pero al final Tania ya tiene todo planeado (ríe). No perjudica, ni tampoco frustra nada. Somos pareja y hemos aprendido a compaginar”

Así reaccionó al preguntarle sobre una posible boda: “Para mediano plazo, y eso es lo único que diré por el momento”.

Para finalizar, agregó: “Claro que nos vemos juntos de viejitos, ya lo platicamos. Cuando estemos grandes nos mudaremos a una playa desconocida y viviremos de la pesca (ríe). A veces bromeamos con eso porque nos encanta viajar y conocer lugares nuevos”.

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Trabajan juntos en TUDN, ella conduciendo y él detrás de cámaras / Redes sociales

¿Cómo se conocieron Tania Rincón y Pedro Pereyra?

Pedro y Tania se conocieron en el Mundial Qatar 2022 , en el ámbito laboral.



, en el ámbito laboral. Comenzaron su romance en 2023, después de que la conductora anunciara el fin de su matrimonio con Daniel Pérez.



Ambos han derrochado amor, complicidad y diversión en las redes, colocándose como una de las parejas queridas por el público.

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Tania Rincón y Pedro Pereyra / Redes sociales

¿Quién es Pedro Pereyra y cuál ha sido su trayectoria?

Nació en Cuautla, Morelos en 1991. En 2023 debutó como cantante con el sencillo “Nadie”. Le siguieron: “Real” (2024), “Mi Faro” (2025) y “Hubiera” (2025).



con el sencillo “Nadie”. Le siguieron: “Real” (2024), “Mi Faro” (2025) y “Hubiera” (2025). Actualmente es productor de TV en la cadena TUDN. Cuenta con 48.3 mil seguidores en Instagram y 11.8 mil en TikTok.

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Pedro es un importante productor de televisión / Archivo TVNotas

Trayectoria de Tania Rincón

Nació en La Piedad, Michoacán, en 1986. Participó en Nuestra belleza Michoacá n en 2006 y ganó, lo que le dio la oportunidad de ir a Nuestra belleza México, donde se convirtió en semifinalista.



n en 2006 y ganó, lo que le dio la oportunidad de ir a Nuestra belleza México, donde se convirtió en semifinalista. En 2004 debutó en el programa local Oxígeno. Ha conducido programas como: Sobre el asfalto (2007), Top ten (2008), Baila si puedes (2015), Guerreros 2020, Venga la alegría (2011),Cero ruido (2024) y está en Hoy .



. Participó en La isla (2013), La academia de Venga la alegría (2014) y Las Estrellas bailan en Hoy (2021).



Actualmente cubre el Mundial por TUDN. Cuenta con 4 millones de seguidores en Instagram y 714 mil en TikTok.

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