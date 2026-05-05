Tania Rincón sufre accidente durante transmisión EN VIVO de ‘HOY’, ¿se lastimó?: “Déjenla respirar”

Tania Rincón causó mucha preocupación entre sus seguidores tras sufrir un accidente durante la más reciente transmisión en VIVO del programa ‘HOY’. Sus colegas también se mostraron sumamente alarmados por el suceso, ¿cómo está la presentadora? Esto es lo que pasó.

Tania Rincón / Mezcalent/Redes sociales

Te podría interesar: ¡Tania Rincón revela si se sube al ring contra Marcela Mistral! ¿Hay tiro entre conductoras para Ring Royale?

Así fue el accidente de Tania Rincón durante la transmisión en VIVO de ‘HOY’

Todo se suscitó durante una dinámica del matutino ‘HOY’ llamada ‘Cubos matemáticos’, en la que los conductores tenían que resolver una operación matemática y después acomodar unos cubos numéricos con el resultado en el orden correcto.

Todo iba transcurriendo con normalidad hasta que Tania Rincón sufrió un tropiezo y se le cayeron las piezas: “Tiene un error, Tania, garrafal… Tuvimos un accidente, evidentemente gana el equipo amarillo, pero queremos ver si está bien… ¿Estás bien?”, expresó uno de los presentadores.

Al ver que Rincón no dejaba de sujetarse la mano, el resto de sus compañeros le preguntaron por su estado de salud. Una de las más preocupadas fue Galilea Montijo, quien hasta le cuestionó si se abría “abierto la uña”.

“¿Estás bien?¿Qué pasó? Déjala que respire, porque esos dolores son… ¿La uña?”. Galilea Montijo

Tania señaló que se sentía algo adolorida y pidió que no le tocaran el dedo: “Me cayó así… No, no, no, no le muevas… Sí (estoy bien)”, expresó.

Tras una revisión rápida, afirmaron que la presentadora estaba bien, lo que tranquilizó al resto de sus colegas: “Estos juegos son de alto riesgo… Está bien”, se mencionó.

Tania Rincón / Mezcalent/Redes sociales

¿Cómo está Tania Rincón tras el accidente que sufrió en ‘HOY’?

Todo parece indicar que el accidente no causó lesiones de gravedad. Y es que, en sus redes sociales, Tania Rincón no ha vuelto a hacer mención del suceso. Su último post en Instagram data de hace una hora.

En dicha publicación, Rincón muestra que está en su hogar, acompañada de su mascota y su familia: “¿Quién es el perro más bonito? Chiquito, precioso, cómo le gusta que lo consientan”, se le escucha decir.

Si bien sus posts tranquilizaron a sus fans, muchos siguen preguntando cómo se encuentra y qué fue lo que pasó exactamente. También le han recomendado que tenga mayor cuidado cuando esté haciendo algún tipo de dinámica en el programa.

Tania Rincón / Mezcalent/Redes sociales

No te pierdas: Pedrito Sola explota vs. Tania Rincón, conductora de Hoy: “No importa... Ya no es mi amiga”, ¿hubo pleito?

¿Quién es Tania Rincón, la conductora que se accidentó en ‘HOY’?

Tania Vanessa Rincón Sánchez, conocida solo como Tania Rincón es una conductora y actriz mexicana.

Actualmente tiene 39 años.

Tras ganar un certamen de belleza en 2006, tuvo la oportunidad de trabajar en diversos espacios televisivos.

En 2011, se unió al elenco de ‘Venga la alegría’.

También se le llegó a ver en ‘La isla: El reality’ y ‘Baila si puedes’.

En 2019, dejó ‘Venga la alegría’. En aquel entonces, mencionó que deseaba trabajar en Azteca Deportes.

Al año siguiente, fue invitada a formar parte de ‘Guerreros’, reality de Televisa.

En 2021, fue anunciada como una de las conductoras de ‘HOY’.

En 2023, anunció que se separaba de Daniel Pérez, tras más de 16 años de relación y 11 de casados.

Tiene dos hijos.

Mira: Galilea Montijo acaba en urgencias ¿tras críticas a su rostro? Conductor de Hoy pide que se cuide