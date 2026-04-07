Galilea Montijo acaba en urgencias ¿tras críticas a su rostro? Conductor de Hoy pide que se cuide

La situación de Galilea Montijo ha dado un giro inesperado y preocupante. En medio de fuertes críticas por su nueva apariencia tras un tratamiento estético, la conductora del programa Hoy confesó que terminó en el hospital por una crisis de salud que encendió las alarmas.

Mientras tanto, un compañero del programa salió en su defensa y lanzó un mensaje que, lejos de tranquilizar, dejó ver que sí existe preocupación por su estado de salud.

Galilea Montijo / Redes sociales

¿Por qué Galilea Montijo terminó en el hospital de emergencia?

Durante una conversación al aire en Hoy, en una sección dedicada a los malestares físicos de los conductores, Galilea Montijo decidió romper el silencio y contar exactamente qué fue lo que le ocurrió. La presentadora explicó que el dolor apareció de forma repentina y con una intensidad extrema.

“El lunes que vine, que dijeron: ‘no llegó’, que porque estaba borrachita, no, sí llegué al foro, sí entré, pero justo aquí en el foro, de repente, o sea fue del uno al cien, me dio cien de la nada, gastritis severa. Llegué al doctor, al hospital de emergencias y me dicen: ‘gastritis severa’”, señaló Montijo.

La confesión dejó helados a sus compañeros y al público, sobre todo porque se dio justo después de varias semanas en las que Galilea Montijo había sido blanco de burlas, críticas y comparaciones en redes sociales por el cambio visible en su rostro.

¿Influyó en Galilea Montijo el estrés emocional y las críticas en su crisis de salud?

Durante la misma transmisión, una especialista invitada al programa sugirió a Galilea Montijo que este tipo de padecimientos pueden estar relacionados con el estado emocional y la manera en que se procesan las preocupaciones diarias, algo que muchas personas pasan por alto.

“Pensamientos exagerados, me suena a que de repente la armas más de ‘tos’ de lo que pudiera ser, entonces es eso, como que mantener todo en su sana dimensión va a ayudar. Los itis en general tienen que ver con pensamientos y enfermedad como fuera de proporción”.

El comentario no pasó desapercibido, especialmente porque Galilea Montijo lleva semanas bajo una fuerte presión mediática. Aunque ella ha tratado de tomarse con humor muchos de los señalamientos, el bombardeo constante parece haber tenido un impacto más profundo de lo que se imaginaba.

Galilea Montijo / Redes sociales

¿Qué pasó con el tratamiento estético de Galilea Montijo y por qué la critican tanto?

Las últimas semanas no han sido sencillas para Galilea Montijo. Todo comenzó cuando reapareció en Hoy con el rostro visiblemente hinchado, algo que de inmediato detonó especulaciones y comentarios en redes sociales. Más tarde, la conductora explicó que se trató de un “arreglito” en la ceja, pero eso no frenó la ola de ataques.



“Gali parece la hermana perdida de Ninel”

“Tan bonita que estaba y ya ni hablar puede”

“Tan guapa que era”

“La Gali no ha quedado”

“Sorry pero es obvio que ya se le pasó la mano con los arreglitos”

“Por ver que apenas cierra los ojos no puse atención a lo que dijo”

Galilea Montijo le cambia el nombre a la Toya Jackson / Captura de pantalla

¿Quién defendió a Galilea Montijo y qué dijo sobre su salud?

Ante la polémica, uno de sus compañeros del programa Hoy decidió salir al frente y defender públicamente a Galilea Montijo. En entrevista con De primera mano, el conductor del matutino aseguró que la tapatía es una mujer auténtica que no vive pendiente de las críticas.

“Es única, no es defenderla pero como dice Galilea, ella lo pagó, ella lo hizo, a ella lo hace sentir bien, que digan lo que digan. La verdad es que qué bueno que lo pueda hacer”.

Sin embargo, el mensaje fue más allá de la defensa estética. El conductor expresó su preocupación por la salud de su compañera y reconoció que cualquier procedimiento implica riesgos, especialmente cuando se combina con una carga laboral intensa.

“Ojalá esté bien y se cuide, fuera de ser algo que se critique también hay que cuidarse. Una mujer incansablemente trabajadora. Me da mucha risa ver cómo se ríe de todo lo que dicen de ella”. Conductor de Hoy