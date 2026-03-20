Galilea Montijo confirma cirugía estética en ‘Hoy’ y defiende el aspecto actual de su rostro: “Toma tiempo”

Galilea Montijo ha sido motivo de conversación en redes sociales. Y es que, para muchos internautas, el rostro de la celebridad lucía “más hinchado”, lo que desató críticas y especulaciones sobre una posible cirugía estética que “salió mal”.

Si bien en un inicio la también conductora de ‘Hoy’ no quiso dar detalles y solo se limitó a hacer bromas de los señalamientos, durante la más reciente transmisión del programa confirmó que sí se hizo un procedimiento en la cara e hizo frente a todas las burlas en internet. Esto fue lo que dijo.

Galilea Montijo / Redes sociales

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¿Cuál fue la cirugía estética a la que se sometió Galilea Montijo y que habría dejado su rostro hinchado?

Galilea Montijo comentó que hace poco se había hecho un procedimiento estético en las cejas. Aunque admitió que aún estaba en fase de recuperación, sostuvo que las imágenes virales en las que veía muy “hinchada” habían sido editadas.

“Hablando de cirugías, en esta realidad no fue como tal cirugía, sino que me levantaron (esta ceja) porque era así. Me levantaron la cejita, pero ojo, nunca estuve como en las fotos que pusieron, no sean gachos” Galilea Montijo

Sostuvo que, de haber estado “así de hinchada”, la producción la habría mandado a su casa, algo que fue respaldado por sus colegas, quienes señalaron que los ejecutivos son muy estrictos en cuanto a la salud de sus conductores.

“Es más, por menos de esa hinchazón, la jefa nos ha regresado hasta afónicos. Cada quien, si quiere hacerse un cambiecito o algo que a ti te está molestando, hazlo con profesionales; siempre lo decimos. El tema es que a veces toma tiempo que se acomode”, dijo Montijo.

Si bien insistió en que no lucía “tan inflamada” como en las fotos virales, reconoció que quizá sí pudo haberse inflamado un poco tras un reciente viaje que hizo en avión.

“Ahí voy, pero el día que vine, porque, a ver, el fin de semana me agarraron los reporteros en el aeropuerto; el sábado, el domingo así no me veía. El lunes en la mañana llegué y hasta yo dije: ‘Conforme pasan los minutos, me voy inflamando’. Es normal. Es una reacción”, puntualizó, recalcando que la gente no debería juzgar los rostros ajenos.

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¿A qué cirugías estéticas a las que se ha sometido Galilea Montijo?

A lo largo de los años, Galilea Montijo se ha sometido a muchos “arreglitos estéticos” que la han hecho lucir un rostro y una figura dignos de elogios en redes sociales. Estos son algunos de los procedimientos que se conocen hasta el momento:

Lifting facial (para reducir arrugas)

Hilos tensores para tensar la piel

Botox

Perfilado de pómulos

Relleno de labios.

Tratamiento dental y prótesis.

Lipofilling para modelar su vientre, muslos y glúteos.

Si bien Galilea no suele hablar mucho de sus arreglitos, ha dejado claro que está a favor de las cirugías estéticas. En diversas ocasiones, ha dicho que cada persona es libre de someterse a cualquier operación para “mejorar”, siempre y cuando se haga con profesionales.

Galilea Montijo / Redes sociales

¿Quién es Galilea Montijo?

Galilea Montijo

Actualmente tiene 52 años.

Su carrera artística comenzó en 1993, tras ganar el concurso ‘Chica TV’.

Su primera aparición como conductora fue en Ritmoson TV.

A lo largo de su carrera se le ha visto en telenovelas, películas y programas de televisión como ‘Hazme reír y serás millonario’ y ‘La casa de los famosos México’.

Actualmente es una de las conductoras estelares de ‘Hoy’.

Tras su divorcio de Fernando Reina, comenzó una relación con Isaac Moreno.

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