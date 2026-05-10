10 de mayo: Fernando Reina felicita a Galilea Montijo y ella confiesa depresión postparto: “No sabía qué hacer”

En pleno Día de las Madres, Galilea Montijo sorprendió al sincerarse como pocas veces sobre uno de los momentos más vulnerables de su vida: la llegada de su hijo. Durante una conversación en Netas divinas, la conductora habló sin filtros sobre el miedo, la culpa y la ansiedad que sintió cuando se convirtió en mamá primeriza, una etapa que, aseguró, estuvo marcada por la incertidumbre y la depresión postparto.

Pero eso no fue todo. Mientras Galilea hablaba de maternidad y de los desafíos que enfrentó, su exesposo, Fernando Reina Iglesias, también llamó la atención al dedicarle un emotivo mensaje por el Día de las Madres, demostrando que, pese a su separación, mantienen una relación cordial por el bienestar de su hijo.

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Galilea Montijo / Mezcalent

¿Qué confesó Galilea Montijo sobre la maternidad y la depresión postparto?

Durante el episodio más reciente de Netas divinas, Galilea Montijo compartió una de las confesiones más honestas sobre su experiencia como madre. Todo ocurrió cuando las conductoras respondieron una pregunta relacionada con los momentos difíciles de la maternidad.

“¿Alguna vez has necesitado huir, aunque sea mentalmente, de tu propia maternidad?”, fue la pregunta que detonó la emotiva charla.

Sin rodeos, Galilea admitió que el nacimiento de Mateo la llenó de miedo y dudas. Incluso confesó que llegó a sentirse irresponsable y poco preparada para cuidar a un bebé.

Galilea Montijo “Creo que la mayoría de las mamás lo pasamos, (es ese momento) de ‘¿Qué hice?’, de qué hice por tenerlo, sino, ¿qué culpa tiene este ser de mi irresponsabilidad?. Yo me sentía muy irresponsable en ese momento porque no sabía qué iba a hacer con ese pedazo de ser humano”.

Galilea Montijo / IG: @galileamontijo / X

Las declaraciones de Galilea Montijo sobre la maternidad rápidamente se viralizaron, especialmente porque habló abiertamente de la depresión postparto, un tema que todavía sigue siendo poco visibilizado.

La conductora reveló que intentaba hacer todo perfecto mientras dormía, desde limpiar la casa hasta mantener todo en orden, hasta que alguien le hizo entender que ella también necesitaba descansar.

“Cuando él dormía, yo intentaba limpiar toda la casa, ponerla bien, hasta que alguien me dijo ‘no, güey, es el momento que tú también tienes que dormir, pero son las cosas que vas aprendiendo conforme pasa el tiempo”. Galilea Montijo

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Galilea Montijo habla del distanciamiento con su hijo. / Redes sociales

¿Por qué Galilea Montijo tenía miedo de dormir cuando nació?

Uno de los momentos que más impactó al público fue cuando Galilea Montijo confesó el miedo constante que sentía por la seguridad de su hijo. La conductora explicó que le aterraba quedarse dormida y que algo pudiera pasarle al pequeño.

Según contó, gran parte de su ansiedad venía de sentirse completamente sola e inexperta frente a la maternidad. Incluso recordó que su propia mamá tampoco sabía cómo ayudarla en algunas situaciones.

“Amo a mi mamá, pero ella se dedicó a trabajar. Mi mamá era de que llegaba al cuarto y le decía ‘¿qué se le hace? ¿se le pone talco?’; se acercaba ella y decía ‘sepa la ching, ya no me acuerdo’ y se salía”, contó entre risas.

Galilea también recordó el momento en el que se cayó el cordón umbilical de Mateo y entró en pánico porque no sabía qué hacer. Para sorpresa de ella, su mamá tampoco tenía la respuesta.

La famosa reconoció que la maternidad fue completamente distinta a lo que imaginaba y que aprendió “sobre la marcha”, algo con lo que muchas mujeres conectaron inmediatamente en redes sociales.

Así lo dijo Galilea Montijo:

¿Qué mensaje le dedicó Fernando Reina a Galilea Montijo tras hablar de sus miedos y depresión postparto?

En medio de las celebraciones por el Día de las Madres, Fernando Reina sorprendió al dedicarle un mensaje público tanto a Galilea como a Paola, madre de sus otros hijos. El empresario habló del respeto y cariño que todavía existe entre ellos pese a los cambios en sus vidas.

Fernando Reina “Hoy, quiero desearle un muy feliz Día de las Madres a Paola y a Galilea. Más allá de las vueltas que da la vida, siempre las voy a reconocer como dos mujeres extraordinarias y como una parte fundamental de mi entorno y de mi historia”.

El mensaje continuó destacando la admiración que siente por la forma en que ambas han guiado a sus hijos y cómo han logrado mantener una dinámica familiar sana.

“Nunca imaginé que la vida nos permitiría construir, desde distintas etapas y caminos, un equipo tan bonito alrededor de ellos… y sinceramente, me hace muy feliz verlo”. Fernando Reina

Las palabras del empresario fueron bien recibidas en redes sociales, donde varios usuarios destacaron la madurez con la que han manejado su relación tras el divorcio.

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¿Cómo es la relación actual entre Galilea Montijo, Fernando Reina y su hijo?

La historia familiar de Galilea Montijo y Fernando Reina también sigue dando de qué hablar. La pareja, que estuvo casada durante 11 años, anunció su separación en marzo de 2023, pero dejó claro que el bienestar de su hijo siempre sería prioridad.

El menor, nacido en 2012, es el único hijo en común de la expareja. Actualmente vive en Acapulco con su padre, aunque mantiene constante contacto con Galilea, quien viaja con frecuencia para verlo.