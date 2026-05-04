Conductores de Hoy y Venga la alegría salen de los foros por sismo: “No es un simulacro”, dice Galilea Montijo

Un sismo sorprendió la mañana de hoy lunes 4 de mayo y los conductores de los programas matutinos como Hoy y Venga la alegría fueron desalojados del foro, ¿de qué magnitud fue el sismo y qué pasó? Te contamos todos los detalles.

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¡Se llevaron el susto! Sismo sacude en vivo a Hoy y Venga la alegría y evacúan de inmediato. / Redes sociales

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy, 4 de mayo de 2026, y de cuánto fue el temblor?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) de manera preliminar informó que el sismo que ocurrió a las 9:19 horas fue de magnitud 6, sin embargo, después la ajustó a 5.6, lo que fue suficiente para que suene la alerta, que suele activarse entre los 5 y 6 grados de magnitud.

El epicentro fue en el oeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, que es una de las zonas con mayor frecuencia sísmica.

“Sismo magnitud 5.6 Loc 24 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oax, 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km”, dio a conocer el Sismológico Nacional a través de sus redes sociales oficiales.

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SISMO Magnitud 5.6 Loc 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 04/05/26 09:19:25 Lat 16.32 Lon -98.27 Pf 9 km pic.twitter.com/1s0QNtQsrU — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) May 4, 2026

¿Qué pasó en el foro de Hoy por el temblor de hoy, 4 de mayo de 2026?

Los conductores Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Escalona, Raúl Araiza y Paul Stanley fueron desalojados para llevar a cabo los protocolos correspondientes como no correr, no gritar, no empujar y reunirse en los puntos de encuentro mientras pasaba el sismo.

“Mucha gente se está confundiendo porque el día miércoles va a haber un simulacro a nivel nacional, este no es un simulacro. Todas las empresas, como aquí en Televisa San Ángel, estamos haciendo todos los protocolos como salir a los puntos de reunión. Aquí no se sintió, gracias a Dios”, dijo Galilea Montijo.

Ante esto, Raúl Araiza pidió seguir las indicaciones, mientras que Montijo mencionó que “seguramente está parado el tráfico”, pues no se escuchaba ruido de coches.

“A fin de cuentas es una educación que hemos ido adquiriendo con lo años, sobretodo sirve porque uno practica ayudar a la gente de la tercera edad”, respondió Araiza. Posteriormente los conductores regresaron al foro y retomaron las actividades del programa.

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¡Momento de tensión! Sismo interrumpe en vivo y desalojan foros de Hoy y Venga la alegría. / Redes sociales

¿Qué pasó en Venga la alegría por el sismo de hoy, 4 de mayo?

Sergio Sepúlveda, Kristal Silva, Kike Mayagoitia, Ricardo Casares y Luz Elena González, conductores de Venga la alegría, también fueron desalojados en las instalaciones de TV Azteca por el sismo con epicentro en Pinotepa Nacional.

Los conductores se reunieron en los puntos de seguridad de la televisora y posteriormente pudieron regresar al foro alrededor de las 9:30 horas.

“Nos regresamos al foro de Venga la alegría, hace unos momentos, se activó el protocolo por el sismo en Pinotepa Nacional. Leyendo las redes sociales, el sismo fue perceptible en algunas zonas de la ciudad, aquí en el sur se sintió muy levemente, personas que están en Acapulco nos reportaron que allá se sintió con mayor intensidad. Las autoridades activaron los protocolos de seguridad para descartar daños o heridos”, dijo Sepúlveda.

Las autoridades capitalinas no reportaron daños en las infraestructuras y tampoco personas lesionadas por el sismo. Además, en el Metro de la Ciudad de México, Trolebús, Metrobús y RTP se activaron los protocolos para revisar las instalaciones y también se hicieron recorridos en las 16 alcaldías. No olvides que el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas se llevará a cabo el primer simulacro nacional del 2026.

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