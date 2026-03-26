¿Kike Mayagoitia despedido de ‘Venga la alegría’? Habría sido reportado por malos tratos, revelan

‘Venga la alegría’ vive momentos tumultuosos. Y es que, al contrario de lo que se muestra en pantalla, habría roces entre ciertos conductores. Hace algunas semanas, Luz Elena González explotó en plena transmisión en vivo; le reclamó a Kike Mayagoitia por estar hablando mal de ella a sus espaldas.

Si bien se pensó que el problema había quedado en eso, posteriormente Viviann Baeza, otra conductora del matutino, habló con TVNotas sobre la aparente actitud grosera de su colega. A raíz de esto, recientemente se planteó la posibilidad de que Kike fuera despedido del matutino. Y es que, al parecer, este tema ya habría escalado hasta los ejecutivos. ¿Qué pasará con el exparticipante de ‘La granja VIP’?

Kike Mayagoitia y Viviann Baeza / Redes sociales

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¿Qué dijo Viviann Baeza sobre su convivencia con Kike Mayagoitia en ‘Venga la alegría’?

En entrevista para TVNotas, Viviann Baeza contó que Kike Mayagoitia se ha burlado de ella por su desempeño en el juego ‘Sin palabras’. Aunque reconoció que toda esta situación le resultaba muy molesta, le deseaba todo lo mejor a su compañero y espera que, en el futuro, exista mayor respeto de su parte.

“Claro, ahí están los videos, pero no tengo nada en contra de él. Simplemente creo que está padre tener respeto hacia los demás. Siempre le deseo lo mejor, solo que no lo comparto. Sé que, como todos, tenemos días en que somos menos tolerantes que otros. Ojalá que todo vuelva a la normalidad” Viviann Baeza

También aplaudió el hecho de que Luz Elena haya expuesto el asunto: “Me parece maravilloso. Yo a ella la amo. Las mujeres siempre deben alzar la voz cuando algo no les parece o si alguien habla a sus espaldas”, resaltó.

Confesó que, hasta ese momento, Kike no había ofrecido una disculpa, pero tiene la esperanza de que lo haga pronto, pues todo esto solo aumenta la tensión entre los conductores: “Confío en que él es un caballero y, sobre todo, por el bien del programa, porque más allá de que tengamos una buena convivencia, tenemos una chamba”, manifestó.

Vivian Baeza / Redes sociales

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¿Qué pasará con Kike Mayagoitia en ‘Venga la alegría’?

Durante la transmisión más reciente en su pódcast de YouTube, el periodista Gabo Cuevas reportó que Viviann Baeza, presuntamente, reportó a Kike Mayagoitia con los ejecutivos de la televisora.

“Me han contado, no sé si sea cierto, que Vivivann anda muy desafiante en ‘Venga la alegría’ y en TV Azteca. Me han contado que tiene una fijación… como que ella brinca. Tan brincó que el tema de Kike lo llevó a otro nivel. Ella ya se quejó en esta línea de Honestel sobre el comportamiento de su compañero. Ella ya alzó la voz y dijo: ‘No me parece lo que está pasando’”. Gabo Cuevas

Supuestamente, Maru Silva, productora del programa, intentó que este asunto quedara en privado. Sin embargo, Baeza decidió no callar y hasta estaría convenciendo a Luz Elena González de hacer lo mismo.

“Ella decidió subirlo a un nivel mucho más alto, más serio, en el que ya no solamente está la productora involucrada como mediadora, sino que aquí es una área especial que checa esta situación. Viviann está convenciendo a Luz Elena González en que también haga lo mismo”, indicó.

Según Cuevas, Baeza presuntamente decidió confrontar a Kike detrás de cámaras y exigirle que respetara a las mujeres, pues, según, le habría dicho que era consciente de que ya sabía que la criticaba a sus espaldas y se refería a ella como una persona “tonta” y “lenteja”.

Si bien el periodista no mencionó la posibilidad de que esto derive en el despido de Kike, en redes sociales se cree que sí, principalmente si Luz Elena se une a la presunta queja de Viviann. Hasta el momento, el presentador no se ha pronunciado sobre el asunto. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

¿Quién es Kike Mayagoitia, conductor de ‘Venga la alegría’?

Enrique Ramírez Mayagoitia, mejor conocido como Kike Mayagoitia, es un conductor, modelo y exatleta fitness.

Tiene 39 años.

Comenzó su carrera artística en 2011 como conductor del programa ‘Dímelo cada mañana’.

Trabajó en varios programas de ‘Multimedios’ como ‘SNSerio’ y ‘Vivalavi’.

En 2023, se integró a ‘Venga la alegría’.

En 2025, participó en ‘La granja VIP’.

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