Kike Mayagoitia no para, tras hablar mal de Luz Elena, Viviann Baeza lo exhibe por burlas en Venga la alegría

El ambiente en el programa Venga la alegría sería todo lo contrario a su título, ya que, de acuerdo con lo que nos contó la conductora Viviann Baeza, la situación entre algunos presentadores del matutino está tensa.

Recordemos que Luz Elena González exhibió en el programa que había descubierto que Kike Mayagoitia y otra de sus compañeras hablaban de ella a sus espaldas. Ahora, nos enteramos de que el regiomontano no solo ha hecho eso con la tapatía, sino también con Viviann Baeza, quien hace 1 año se incorporó a la emisión. La cantante confirmó la situación:

Viviann Baeza “Vieron que explotó Luz Elena y por supuesto que también viene de ahí un problema. Creo que todos debemos respetarnos. Justo cuando vienen estas faltas de respeto, ya no está padre, se hace un ambiente tenso y creo que eso es lo que ha pasado”.

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¿Viviann Baeza también fue víctima de burlas de Kike Mayagoitia en el juego ‘Sin palabras’?

Viviann Baeza nos confirmó que Kike Mayagoitia también se ha burlado de ella por su desempeño en el juego ‘Sin palabras’, del programa. “Claro, ahí están los videos, pero no tengo nada en contra de él. Simplemente creo que está padre tener respeto hacia los demás. Siempre le deseo lo mejor, solo que no lo comparto. Sé que, como todos, tenemos días en que somos menos tolerantes que otros. Ojalá que todo vuelva a la normalidad”.

A finales de enero, en una dinámica llamada ‘El desahogo’, Mayagoitia confrontó a Viviann Baeza y le dijo que las últimas semanas había estado insoportable, que ya no le hablaba y que qué le había hecho. Ella le respondió que cancelaba lo que él decía, pero que había cosas detrás de cámaras que él sabía y que no podía decir, solo mencionó algo sobre el olor de su comida y que no cerraba su camerino con cuidado.

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Viviann Baeza / Redes sociales

¿Por qué Luz Elena González estalló contra Kike Mayagoitia y su equipo en ‘Sin palabras’ de Venga la alegría?

A principios de este mes, Luz Elena dijo que habían escuchado a Mayagoitia y a otra compañera hablar mal de ella. Supuestamente, decían que ya no la querían en su equipo del ‘Sin palabras’. Añadió que, si no estaban a gusto, pues lo sentía mucho, que ella tampoco lo estaba con ellos 2, porque no sentía ni su empatía ni su apoyo, y que, si tenían algo que decir, se lo dijeran de frente.

Viviann Baeza aplaude el valor de Luz Elena por haber exhibido a Mayagoitia. “Me parece maravilloso. Yo a ella la amo. Las mujeres siempre deben alzar la voz cuando algo no les parece o si alguien habla a sus espaldas. En redes sociales le aplaudieron… Es normal que nos peleemos, pasamos muchas horas juntos diario, somos una familia y, como en todas, uno puede pelearse, pero ojalá que la mayoría del tiempo estemos bien”.

¿Kike Mayagoitia ya se disculpó con Viviann Baeza tras la polémica en Venga la alegría?

Sobre si Mayagoitia ya se ha acercado para disculparse, Viviann Baeza nos respondió: “No, yo creo que en algún momento lo hará. Confío en que él es un caballero y, sobre todo, por el bien del programa, porque más allá de que tengamos una buena convivencia, tenemos una chamba”.

Todo lo ocurrido con Kike no detiene el entusiasmo de Viviann Baeza como conductora del programa. “Ha sido un recibimiento maravilloso. Personajes como un Sergio Sepúlveda, que es tan respetado, ha sido una guía para mí. Y Kristal Silva, todos han sido muy bondadosos”.

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¿Quién es Viviann Baeza? Cantante y conductora que llegó a la final de La voz y conquistó Venga la alegría

Viviann Baeza es cantante y conductora.

Comenzó su carrera a los 14 años, en La academia kids. Posteriormente participó en La voz, donde llegó a la final.

Ha destacado en la música con sencillos como: “Me hace tanto bien”, “Q agüite” y “Se cancela”, entre otros. También ha incursionado en la conducción.

Tras ganar La academia de Venga la alegría, en enero de 2025 fue anunciada como nueva conductora del matutino.

¿Quién es Kike Mayagoitia? El conductor de Venga la alegría y exparticipante de La granja VIP

Mayagoitia ha destacado como presentador de televisión.

Aunque se graduó como Ingeniero mecánico administrador, decidió seguir su pasión por los medios de comunicación.

Inició su trayectoria en 2011, en Monterrey, en el programa Dímelo cada mañana. Posteriormente, se unió a los programas Mitad y mitad, SNSerio y Vivalavi.

Desde 2023 es uno de los conductores de Venga la alegría.