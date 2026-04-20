Integrante de Venga la alegría entrará a cirugía tras brutal golpiza de chofer: ¿peligra su vida?

La mañana que parecía rutinaria se convirtió en una pesadilla para una integrante de Venga la alegría. Un trayecto rumbo a TV Azteca terminó en violencia extrema, un quirófano en puerta y un agresor prófugo. Lo que se ha revelado ha generado indignación total.

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Venga la alegría fin de semana / Liliana Carpio, IG @PedroPrietotv, @venGalaaleGria y @titijaques

¿Qué le pasó a Andrea Muñoz Cruz, integrante de Venga la alegría, durante su traslado a TV Azteca?

La emisión de Venga la alegría: Fin de semana de este domingo se interrumpió con una noticia que sacudió al foro y a la audiencia: una de sus colaboradoras había sido agredida brutalmente por un chofer de taxi por aplicación mientras se dirigía a trabajar.

Se trata de Andrea Muñoz Cruz, integrante del equipo de edición del programa, quien la madrugada del domingo 19 de abril, alrededor de las 5:00 a.m., tomó un taxi de aplicación para llegar a las instalaciones de TV Azteca. Debido a que el tiempo se le venía encima, pidió al conductor que acelerara un poco su marcha.

Integrante golpeada de VLA: Fin de semana / Redes sociales

La reacción del chofer no fue la esperada. De acuerdo con lo narrado al aire por Carlos Quirarte, el hombre aceleró de manera agresiva, provocando miedo en Andrea, quien decidió pedirle que la bajara para continuar su camino por su cuenta.

“En la mañana, cuando se dirigía a las instalaciones de TV Azteca, pidió un taxi por aplicación. Ella venía en camino al canal, de repente pide que acelere un poco su paso porque venía tarde. Este tipo acelera de manera brutal, ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino”, relató Quirarte.

Lo que ocurrió después fue aún más grave: tras permitirle bajar del automóvil en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, el conductor se detuvo metros adelante, regresó y la atacó físicamente.

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¿Cómo fue la agresión que dejó hospitalizada a la colaboradora de Venga la alegría?

Según lo informado en el programa y posteriormente en otros espacios de TV Azteca, el chofer descendió del vehículo y comenzó a golpear a Andrea Muñoz Cruz de forma directa y violenta, enfocando los ataques principalmente en su rostro.

“Él la baja, pero unos segundos después se regresa, se baja del automóvil y la golpea. Esto es impensable. Es una mujer que venía a trabajar, que había contratado un servicio a través de su celular”, expresó Carlos Quirarte mientras se mostraban imágenes de Andrea con visibles lesiones en el rostro.

Más tarde, el periodista Federico Anaya reveló nuevos detalles tras haber hablado directamente con Andrea, quien confirmó que incluso intentó continuar su trayecto pidiendo otro taxi de aplicación.

“Ella nos comenta que se bajó del taxi, pidió otro taxi de aplicación, él se detuvo a 200 metros y se regresó a golpearla sin ninguna razón” Federico Anaya

Las lesiones fueron severas. Andrea terminó con el ojo izquierdo cerrado, fuertes golpes en el rostro y una fractura que, horas más tarde, obligaría a los médicos a recomendar una cirugía urgente.

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¿Por qué Andrea Muñoz Cruz tendrá que entrar a quirófano tras la golpiza?

La gravedad de las heridas encendió las alarmas. De acuerdo con el parte médico compartido en ADN40 y retomado por Federico Anaya, Andrea Muñoz Cruz presenta una fractura grave en el pómulo, además de daño en el ojo izquierdo.

“Tiene una fractura en el pómulo y ojo izquierdo, que es de consideración y es necesario que entre a una intervención quirúrgica de acuerdo al diagnóstico de los doctores”, señaló el periodista.

Aunque se informó que su estado de salud es estable, la intervención quirúrgica es necesaria para evitar complicaciones mayores. Al mismo tiempo, el Ministerio Público acudiría al hospital para tomar su declaración y avanzar en la investigación.

Desde el mismo domingo se confirmó que el caso ya está en manos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se están recabando pruebas para dar con el agresor y proceder legalmente en su contra.

¿Qué dijo Andrea Muñoz Cruz sobre el ataque y quién es el agresor identificado?

Horas después, Andrea Muñoz Cruz rompió el silencio y compartió su testimonio, dejando claro que el ataque no fue un accidente ni un arranque menor de violencia.

“Él me sigue y tiene toda la intención de agredirme porque claramente se me fue al rostro, no tenía intención de medir su fuerza, no tenía intención de pensar por un segundo si él es hombre y yo mujer”, declaró.

Visiblemente afectada, Andrea también expresó su indignación por la facilidad con la que algunas personas descargan su violencia, especialmente en un contexto donde deberían brindar seguridad.

“No puedo creer que se les haga tan fácil sacar su coraje y sobre todo que haya gente que tenga este tipo de problemas ofreciendo un servicio que se supone que nos debe de dar tranquilidad” Andrea Muñoz Cruz

Sobre el agresor, se informó que fue identificado como Juan Carlos “N”, aunque hasta el momento se desconoce su paradero. Compañeros del programa, como Rey Grupero, exigieron públicamente que el caso no quede impune.