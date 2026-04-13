¿Eleazar Gómez no recibió lo prometido? Le hace el feo a Venga la alegría y ¡se va de la televisora!

Eleazar Gómez no todo le ha salido como él esperaba en su regreso a la televisión. Una persona de producción de Venga la alegría (VLA) nos contó que el actor ya dejó la televisora de La granja VIP, reality en el que quedó en segundo lugar, porque supuestamente se negó a estar a prueba en el matutino para entrar como conductor a Al extremo, fin de semana.

Recordemos que el cantante retomó su carrera con este reality luego del escándalo por violencia contra su expareja, Tefi Valenzuela, por el cual estuvo en prisión. De acuerdo con nuestra fuente, en el Ajusco le habían ofrecido conducir el programa, pero Eleazar se habría desesperado.

“Ahorita él ya está libre y abierto para trabajar a donde lo llamen. No tiene contrato con nadie y está viendo nuevos proyectos, porque se cansó de esperar… ya que no le cumplieron lo que le prometieron”. Fuente de TVNotas

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¿Le prometieron a Eleazar Gómez conducir Al extremo tras La granja VIP?

Cuando Eleazar Gómez hizo la negociación para el reality show La granja VIP, comenta nuestro informante, le dijeron que sería el conductor de Al extremo, fin de semana:

“Además, haría cápsulas y cantaría el tema principal del Mundial. Esperó respuestas más de un mes y no le dijeron nada. Ahora lo del Mundial se lo propusieron a Carlos Rivera”. Persona de producción de Venga la alegría (VLA)

El actor, según nuestra fuente, está sacado de onda y ansioso por trabajar. “Aceptó estar en La granja porque le pagaron muy bien. Su objetivo era que vinieran proyectos importantes, como le habían dicho, pero eso no fue todo, ya que lo quisieron poner a prueba en Venga la alegría, para darle Al extremo”. Nuestra fuente detalla que Eleazar habría rechazado estar en el matutino, porque eso no fue lo pactado.

“Jamás le mencionaron que debía pasar por Venga la alegría. Lo invitaron a la final del reality de las quinceañeras XV primaveras, para que fuera como juez y estuviera como conductor invitado todo el sábado, pero no aceptó, porque ese nunca fue el acuerdo”.

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Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Por qué Eleazar Gómez no habría querido trabajar en Venga la alegría?

La persona de producción de Venga la alegría nos contó los factores por los que Eleazar Gómez no habría querido formar parte del matutino:

“Las dinámicas del programa no le gustan, ya que no es la imagen que quiere dar y no quiere ser el payasito de la tele. Además, no se iba a sentir a gusto con Ferka, por todo lo que lo criticó. Jawy Méndez también arremetió contra él, y con Kike Mayagoitia tuvo sus enfrentamientos. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando le dijeron que el casting para estar en Al extremo era pasar por Venga la alegría”.

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Además, narró, cuando estaban en tratos para ser conductor invitado en VLA, uno de sus reporteros le pidió su opinión sobre que le decían: ‘Golpeazar’: “Ahí no fue a quejarse, como dicen. Lo querían para Venga la alegría y, a la salida, un reportero le hace este tipo de preguntas, cuando se supone que era de casa y lo querían con ellos. Eso no estuvo bien. Fue su mánager, David Corona, quien se quejó”.

Eleazar, comenta nuestro informante, ya no quiere saber nada de La granja VIP. “Lo invitaron a hacer una gira con varios de ellos, y no aceptó. Tiene planes en la música y hasta otro reality show”. Nos enteramos de que él y su mánager ya están muy avanzados en las negociaciones para otro reality.

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¿Confirman pelea entre Eleazar Gómez y “el Patrón”? Revelan tensión tras La granja VIP en Venga la alegría

Sin embargo, vuelve a estar en el ojo del huracán, porque un comentarista de espectáculos, Gabo Cuevas, dijo que Alberto ‘N’, ‘el Patrón’, le reclamó a Eleazar supuestamente por ver a su esposa con deseo, pero nuestra fuente asegura que no fue así:

“Al día siguiente de la final de La granja VIP, hicieron el tour de medios. Estuvieron en Venga la alegría los finalistas y también llevaron al ‘Patrón’”. Fuente de TVNotas

Finalmente, nos comentó que en el foro se habrían calentado los ánimos: “(‘el Patrón’) todo el tiempo lo vio feo. Empezaron a hacer las entrevistas juntos, pero al notarlo tan violento, el mánager (de Eleazar) pidió a la producción que el actor diera las entrevistas individuales. Él (‘el Patrón’) le siguió echando bronca y Eleazar nunca entendió el por qué. Incluso cuando acabó la entrevista, le dijo: ‘Hay que salirnos para darnos en la madre’. Estaba muy enojado, lo quería golpear, pero cada uno se fue por su lado. Tuvieron varios conflictos en La granja. Hasta lo criticó por su pasado violento, cuando ahora ‘el Patrón’ resultó peor”.

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