¡Conductores de Venga la alegría aparecen en plena trasmisión EN VIVO sin pelo! ¿Se raparon? FOTO

La emisión del famoso matutino de TV Azteca, Venga la alegría, tuvo un peculiar momento que llamó la atención de la audiencia tanto en televisión, como en redes sociales, luego de que los conductores aparecieran sin pelo en plena transmisión. Te mostramos cómo lucieron.

Colaboradora de Venga la alegría se accidenta / Redes sociales

¿Qué conductores de Venga la alegría aparecieron sin cabello en pleno programa?

Las redes sociales explotaron tras la publicación de Venga la alegría en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparecían conductores del programa visiblemente sin cabello.

En la fotografía aparecen Sergio Sepúlveda, Luz Elena González y Ricardo Casares, quienes tienen un peculiar look, pues están completamente sin cabello.

En la descripción de la fotografía, Venga la alegría colocó el siguiente mensaje: "¡ Miren esas pelonaaaaas !”, provocando una gran ola de comentarios ante las imágenes. Pero... ¿realmente se raparon?

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¿Los conductores de Venga la alegría se raparon?

Aunque la imagen es sorprendente, muchos sí notaron que se trataba de un accesorio que los conductores de Venga la alegría se colocaron en el cabello, para así poder hacer creer que estaban “pelones":



“Eso no es de verdad”,

“Obvio traen gorras, hace rato se le notó mucho a Luz Elena” y,

“Era todo el programa, no solamente una hora”.

Por lo compartido por el matutino en plataformas digitales, esto correspondió a una apuesta que hicieron en la dinámica de ‘Sin palabras’. Los perdedores tuvieron que presentarse de tal manera en el programa.

Aunque todo era maquillaje, el momento se hizo viral en redes, pues hubo gente que en verdad creyó que los famosos se habían quedado completamente calvos.

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¿Qué colaboradora de Venga la alegría fue golpeada brutalmente?

Durante el mes de abril una noticia estremeció a Venga la alegría: Fin de semana, luego de que una colaboradora del programa fue víctima de una fuerte agresión por parte de un conductor de taxi por aplicación cuando iba rumbo a su trabajo.

La afectada fue Andrea Muñoz Cruz, quien forma parte del área de edición de la emisión. Según se informó, durante la madrugada del domingo 19 de abril, cerca de las 5:00 de la mañana, abordó un taxi por aplicación con destino a las instalaciones de TV Azteca. Debido a que iba con el tiempo justo, le pidió al chofer que avanzara un poco más rápido.

Sin embargo, la reacción del conductor habría sido completamente inesperada. De acuerdo con el relato que compartió Carlos Quirarte en el programa, el hombre comenzó a manejar de forma agresiva, lo que provocó temor en Andrea, quien optó por solicitar que la dejara bajar del vehículo para seguir su trayecto por su cuenta:

Ella venía en camino al canal, de repente pide que acelere un poco su paso porque venía tarde. Este tipo acelera de manera brutal, ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino. Carlos Quirarte

La situación se volvió todavía más delicada después de que el chofer la dejara descender del vehículo en la colonia Héroes de Padierna, ubicada en la alcaldía Tlalpan. Según el reporte, el hombre avanzó unos metros, pero luego dio vuelta y regresó para agredirla físicamente.

Las lesiones sufridas por Andrea la llevaron a someterse a una cirugía. Posteriormente, se informó que el caso ya es investigado por la Fiscalía.

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