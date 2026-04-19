Integrante de ‘Venga la alegría’ es hospitalizada de emergencia tras ser golpeada brutalmente: FOTO

La emisión de este 19 de abril de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ se vio interrumpida para dar a conocer que una de las integrantes se encontraba hospitalizada tras haber sido agredida por un conductor de taxi por aplicación, ¿cuál es su estado de salud? Esto se sabe.

Venga la alegría: Fin de semana / Redes sociales

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¿Qué integrante de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ fue hospitalizada tras agresión?

Carlos Quirarte, conductor de ‘Venga la alegría: Fin de semana’, contó que habían agredido físicamente a Andrea Muñoz Cruz, quien forma parte del equipo de edición del programa, mientras se trasladaba a las instalaciones de TV Azteca.

De acuerdo con lo narrado por Quirarte, la mujer tomó un taxi de aplicación para llegar a su trabajo. Debido a la prisa, le pidió amablemente al conductor que acelerara un poco, explicándole que se le estaba haciendo tarde.

“En la mañana, cuando se dirigía a las instalaciones de TV Azteca, pidió un taxi por aplicación. Ella venía en camino al canal, de repente pide que acelere un poco su paso porque venía tarde. Este tipo acelera de manera brutal, ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino”. Carlos Quirarte

Si bien el conductor le permitió la bajada, momentos después se acercó a ella y comenzó a “golpearla de manera brutal”.

“Él la baja, pero unos segundos después se regresa, se baja del automóvil y la golpea. Esto es impensable. Es una mujer que venía a trabajar, que había contratado un servicio a través de su celular”, expresó, a la par que mostraba la imagen de la mujer con heridas en el rostro.

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¿Cuál es el estado de salud de la integrante de ‘Venga la alegría’ que fue agredida?

Se mencionó que Andrea Muñoz Meza, colaboradora de ‘Venga la alegría: Fin de semana’, fue llevada al hospital para tratar sus heridas. De acuerdo con Carlos Quitarte, las lesiones fueron tan severas que la trabajadora requerirá una cirugía.

“Desafortunadamente, parece ser, que la van a someter a una cirugía. Le va a cambiar la vida solamente porque solicitó que un taxi pudiera darle el servicio que ella estaba solicitando”, indicó.

También mencionó que Andrea está más que dispuesta a iniciar un proceso legal por lo ocurrido. Finalizó mostrando las imágenes del presunto agresor e instando al público a que, si lo llega a reconocer, tuviera cuidado.

Hasta el momento, no ha habido más novedades sobre este caso. En tanto que el servicio de taxi por aplicación se pronunció en redes sociales. No solo lamentó el hecho, sino que también dijo estar abierto a hablar con la víctima para darle “un seguimiento” a su caso.

Integrante golpeada de VLA: Fin de semana / Redes sociales

¿Habrá despidos en ‘Venga la alegría: Fin de semana’?

Toda esta situación pasó en medio de especulaciones de posibles despidos. Desde hace varios meses, ha circulado la versión de que, presuntamente, la producción de ‘Venga la alegría: Fin de semana’ sacaría a algunos conductores.

En su momento, se dijo que Nicki Chávez quedaría fuera del matutino por “irresponsable”. La influencer desmintió esto y explicó que sus constantes ausencias se debían a otros compromisos laborales, pero que sus compañeros la apoyaban mucho en eso.

“Me divierto mucho y cumplo. Tampoco privilegios, entre compañeros nos apoyamos, de repente hay cosas que pasan. Mi contrato todavía no acaba, yo creo que voy a estar en TV Azteca un buen de rato”, manifestó.

Por otra parte, hace algunos meses, una fuente contó a TVNotas que, presuntamente, tendrían en la mira a Pedro Prieto por ciertas polémicas y actitudes con otros compañeros. Afirmó que el futuro del conductor en el programa “estaba en el aire”.

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