Carlos Quirarte es víctima de ¡dos brutales atracos! Estalla y exhibe a los culpables: “Así son de ratas”

Carlos Quirarte, conductor de “Al extremo” arranca el año enojado tras haber sido víctima de dos robos, ocurridos de la manera más inesperada.

En redes sociales, Carlos Quirarte lanzó una advertencia directa a sus seguidores, a quienes pidió que “se pongan abusados” y extremen precauciones para evitar situaciones como las que él vivió recientemente, derivadas de su exceso de confianza. ¡Exhibe a los responsables!

Carlos Quirarte estalla tras ser víctima de dos robos. / Redes sociales

Carlos Quirarte denuncia robo en el banco y alerta a sus seguidores

Carlos Quirarte encendió las alertas entre sus seguidores luego de revelar que fue víctima de dos robos en semanas recientes, uno de ellos ocurrido directamente en una sucursal bancaria y otro en su propia casa. A través de sus redes sociales, el conductor compartió su molestia y pidió a la gente extremar precauciones.

El primer incidente ocurrió cuando acudió al banco a retirar dinero. De acuerdo con su testimonio, algo irregular sucedió durante la entrega del efectivo en caja.

“Me vieron la cara, me robaron muchachos, en el banco, así que cuando saquen dinero del banco, para empezar pónganse abusados muchachos y dos, cuenten el dinero que les den en la caja”, expresó Quirarte molesto.

Aunque no reveló el nombre de la institución bancaria ni la cantidad qué perdió dejó claro que el caso ya está siendo investigado por las autoridades.

“No voy a decir el banco, no voy a decir más detalles porque estamos en una ardua investigación, pero me robaron una lana, pero pues así son de ratas”, compartió en su cuenta de Instagram.

Carlos Quirarte denuncia robo en su casa: entraron para “arreglar” su lavadora

Carlos Quirarte explicó que este no ha sido el único mal momento que ha enfrentado recientemente. Antes de salir de vacaciones, también fue engañado en su propio hogar por personas que ingresaron bajo el pretexto de realizar una reparación.

“Antes de irme de vacaciones también me robaron, se metieron a mi casa a componer una lavadora y no la compusieron, después desaparecieron de la vista, así que mucho cuidado con quien meten a su casa”, relató.

El conductor no dio más detalles sobre los responsables, pero insistió en advertir a sus seguidores sobre la importancia de verificar a quién permiten entrar a sus hogares.

¿Quién es Carlos Quirarte, conductor de ‘Al extremo’ que ha sufrido dos robos?

Carlos Quirarte nació el 22 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco, y cuenta con 19 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento. Con 40 años de edad, es uno de los conductores más reconocidos de la televisión mexicana.

Ha destacado en programas de TV Azteca como “Venga la alegría”, donde formó parte del elenco desde 2006, y “Al extremo”, además de participar en el matutino “Sale el sol” de Imagen Televisión.

Recientemente Carlos Quirarte fue concursante de"MasterChef celebrity”y conductor digital de “La granja VIP”.

Hijo del exfutbolista, entrenador y analista deportivo Fernando “Sheriff” Quirarte Gutiérrez, Carlos ha construido una carrera propia gracias a su estilo

Además de conductor, también ha trabajado como actor, locutor profesional y productor, y ha sido presentador de transmisiones especiales como los Latin Grammy y el Desfile de las Rosas en Pasadena.

