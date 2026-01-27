El comediante Óscar Burgos sufre robo y hace súplica pública: “Devuélvanme mis documentos”

El comediante mexicano Óscar Burgos, conocido por su personaje de “el Perro guarumo”, dio a conocer que fue víctima de un robo luego de que sujetos desconocidos abrieran la camioneta de su mánager y sustrajeran varios de sus documentos oficiales. A través de un video difundido en sus redes sociales oficiales, el artista compartió los detalles del hurto y realizó un llamado público para poder recuperar sus pertenencias.

¿Cómo fue el robo del que fue víctima Óscar Burgos?

Mediante el video publicado en Instagram, Óscar Burgos relató que el robo se produjo cuando la camioneta de su mánager fue forzada. En el interior del vehículo se encontraban su pasaporte mexicano, así como dos visas estadounidenses: una de trabajo y otra de turista, documentos que utiliza para cumplir con compromisos profesionales y viajes personales.

El comediante explicó que, gracias a las cámaras de seguridad del lugar, pudieron identificar que la persona que abrió la camioneta se desplazaba en una bicicleta. Sin proporcionar más datos sobre la identidad del presunto responsable, Burgos señaló que ya cuentan con ese registro visual, aunque su intención principal no es iniciar un proceso legal, sino recuperar su documentación.

Óscar Burgos / Capturas de pantalla

¿Qué documentos le robaron a Óscar Burgos y por qué son importantes?

Óscar Burgos detalló que entre los artículos robados se encuentra su pasaporte mexicano, documento indispensable para viajar fuera del país, así como dos visas emitidas por el gobierno de Estados Unidos. Una de ellas le permite trabajar legalmente en territorio estadounidense, mientras que la otra es de carácter turístico.

La pérdida de estos documentos representa una complicación logística importante para el comediante, ya que la reposición de pasaporte y visas implica trámites administrativos, citas consulares y tiempos de espera prolongados. Sin embargo, Burgos no mencionó cancelaciones de presentaciones o viajes derivados de este incidente.

En su mensaje, el también presentador de televisión subrayó que entiende que el dinero sustraído de la cartera no será recuperado, pero reiteró que su interés se centra exclusivamente en recuperar los documentos oficiales. Incluso señaló que el dinero puede quedarse en manos del ladrón sin problema alguno.

“Bueno, malas noticias para mí: le abrieron la camioneta a mi mánager donde estaba mi pasaporte, donde viene mi Visa de trabajo para laborar en Estados Unidos y mi Visa de turista también... No te va a servir de nada mi documento, entonces, neta, quédate con el dinero de la cartera, eso no tiene problema. Y te doy una recompensa si me regresas mi pasaporte, por favor” Óscar Burgos

Óscar Burgos / Captura de pantalla

¿Qué recompensa ofrece Óscar Burgos y cómo pueden contactarlo?

En el mismo mensaje, Óscar Burgos fue enfático al señalar que no tiene intención de proceder legalmente contra la persona que robó sus documentos. Por el contrario, aseguró que ofrecerá una recompensa económica a quien le haga llegar su pasaporte y visas, sin importar si se trata del responsable del robo o de alguien que los encuentre abandonados.

El comediante consideró que, debido a que los documentos no tienen utilidad para terceros, es posible que hayan sido desechados tras el robo. Por ello, extendió el ofrecimiento de la recompensa a cualquier persona que los localice y se los devuelva.

“No pienso hacer nada en contra de tu persona, simplemente, es más, te gratifico si me lo entregas. Y como seguramente no le sirvió para nada y a lo mejor lo tiró, quien lo encuentre y me lo regrese, igual le gratificaré” Óscar Burgos

Asimismo, Burgos informó que el robo ocurrió específicamente en la colonia Paseo Residencial y proporcionó un número telefónico para recibir información relacionada con la localización de sus documentos. Las personas que tengan datos sobre el paradero del pasaporte y las visas pueden comunicarse al número 8183656680 o enviarle un mensaje directo a través de su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento, Óscar Burgos no ha informado públicamente si ya logró recuperar sus documentos o si recibió alguna pista concreta sobre su paradero.

