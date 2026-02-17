‘El Perro Guarumo’ es pionero: Óscar Burgos dice que fue el primer therian ¿asistirá a la reunión?

Óscar Burgos afirmó que el primer therian fue ‘el Perro Guarumo', personaje con el que se dio a conocer en la televisión mexicana. El comediante hizo referencia a esta figura canina, que forma parte de su trayectoria artística, para explicar su postura sobre el concepto que se volvió viral en redes sociales.

¡No lo vas a creer! Óscar Burgos declara que el primer therian es su ‘Perro Guarumo’. / Foto: Redes sociales

¿Qué es un therian?

En los últimos días, el término therian volvió a circular con fuerza en redes sociales luego de que se compartieron fotografías y videos de jóvenes con máscaras de animales interactuando en espacios públicos. En varios de estos materiales se les observa conviviendo en parques, plazas e incluso acercándose a animales reales; en algunos casos, se puede ver a perros mordiendo a personas que se identifican como therians, lo que detonó conversaciones sobre esta identidad y su significado.

Los therians forman parte de una subcultura espiritual vinculada con la teriantropía, palabra que proviene del griego “therion” (bestia) y “anthrōpos” (humano), y que alude a la idea de “hombre-animal”. Quienes se identifican de esta manera señalan que son humanos, pero expresan sentir que una parte de su identidad es un animal no humano. Dentro de la propia comunidad existen distintas interpretaciones sobre lo que implica la teriantropía; se ha dicho que si se le pregunta a cuatro therians qué es la teriantropía, pueden surgir cinco respuestas distintas.

Más allá de la diversidad de posturas internas, el punto en común es la percepción de que una parte de sí mismos no es humana. El reciente intercambio de imágenes y videos en plataformas digitales colocó nuevamente el tema en el debate público, abriendo preguntas sobre identidad, expresión y convivencia en espacios compartido.

Therians en shock: Óscar Burgos revela que el Perro Guarumo fue el primero. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Óscar Burgos sobre los therians?

En una reciente publicación, Óscar Burgos declaró que “el primer therian es tampiqueño”, refiriéndose a uno de los personajes que lo marcaron en su trayectoria artística. El comediante añadió: “El Perro Guarumo fue el primero que empezó con ese alucine. Saludos a todos los camaradas therianes (aunque no sé si sepan leer)”, mientras compartía fotografías de él mismo vestido como el Perro Guarumo.

Con esta declaración, Burgos conectó la figura del personaje con la subcultura therian, un grupo de personas que se identifica parcialmente con animales, mostrando la manera en que el humor y la identidad cultural se cruzan en la conversación actual.

Con fotos y comentarios, Óscar Burgos vinculó a su emblemático personaje con la comunidad therian / Foto: Redes sociales

¿Quién es Óscar Burgos?

Óscar Burgos D’Estefano, conocido artísticamente como ‘el Perro Guarumo’, es un comediante y presentador originario de Tampico, Tamaulipas, cuya carrera comenzó desde muy joven. A los 11 años incursionó en la radio recitando poemas y, con el tiempo, se consolidó como creador de contenido televisivo, desarrollando personajes como “León Óscar” y liderando programas como Burundango y su Loca TV, que se transmitió durante 14 años en el norte de México. Además, ha participado en proyectos como Guerra de Chistes y Desde Gayola, llevando su comedia a teatros y auditorios tanto en México como en Estados Unidos.

A lo largo de más de cuatro décadas, Burgos ha construido una carrera reconocida por su capacidad de conectar con diferentes generaciones de público. Su personaje ‘el Perro Guarumo’ se ha convertido en un referente de la comedia regional y nacional, y su trayectoria abarca televisión, teatro y medios digitales. Su labor ha sido celebrada en festivales y eventos de entretenimiento, aunque gran parte de su reconocimiento proviene del impacto directo que ha tenido entre sus seguidores y espectadores.

Además de sus logros profesionales, Burgos ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentó en su vida personal. En 2001 atravesó una crisis ligada al consumo de alcohol y sustancias, que culminó en un intento de suicidio. Desde entonces ha compartido su experiencia en conferencias como Angustia, Drogas y Alcohol y en el cortometraje Detrás de la risa, contribuyendo a la sensibilización sobre la salud mental. Su trayectoria también ha estado marcada por la separación de su exesposa Karla Panini, con quien formó el dúo “Las Lavanderas”, un episodio que combinó éxito artístico y controversia pública.

