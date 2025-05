Así fue el trágico destino de “la Gata”: la otra mitad del Perro guarumo que brilló… y desapareció

Pocos recuerdan hoy a José Luis Cerda Meléndez, pero sin él, es probable que el Perro guarumo, el famoso personaje de Óscar Burgos, nunca hubiera alcanzado el estrellato. Lo conoció en circunstancias poco convencionales: compartieron una historia de adicciones y rehabilitación antes de que el escenario los uniera.

Cerda trabajaba como valet parking en la casa de Óscar Burgos cuando el comediante le ofreció una oportunidad que cambiaría su vida. Aunque al principio se negó rotundamente a actuar, Burgos logró convencerlo. “No, cómo crees. Yo no le hago a eso. Yo no sé hacer tele”, le respondió inicialmente. Pero el destino ya tenía otros planes.

Inspirado por la película Un par de tontos, Burgos creó a su icónico Perro guarumo: un maestro alcohólico disfrazado de botarga. Pero ese personaje necesitaba un compañero, y ahí nació la Gata, ese cholo de barrio que encajaba perfecto con la irreverencia del programa.

Óscar Burgos, “Llego a la casa, prendo la tele y veo Un par de tontos, con Jim Carrey, y traían una van forrada de perro y pienso ‘un perro, un perro guarro’, entonces me senté y empecé a escribir: ‘es un cuate, un maestro de escuela, que va a dar clases. Le dan la salida temprano, llega a su casa y encuentra a su esposa teniendo relaciones con su mejor amigo, y se va a tomar. Por ahí ve una veterinaria que ofrece un trabajo de botarga de un perro, pero él se roba el traje para seguir tomando pero que sus alumnos no se den cuenta que es su maestro es el que está borracho dentro del traje…’, fíjate, que pinche loquera, y pensé, ‘pero necesito a un amigo… ¡La gata!”.

El dúo conectó de inmediato con el público regiomontano y más allá, a pesar de las dudas de las televisoras. “Me decían ‘uta madre, wey, es un cholo’, y yo contestaba, ‘como muchos que hay en Monterrey’”, recuerda Burgos. Contra todo pronóstico, el programa en vivo rompió ratings y convirtió a Cerda en una sensación.

¿Cómo murió la Gata, el inseparable compañero del Perro guarumo?

Cuando la carrera de José Luis Cerda, la Gata, apenas despegaba fue secuestrado y asesinado de forma brutal el 24 de marzo de 2011. El crimen conmocionó a Monterrey y a toda la audiencia que lo había visto surgir de la nada para convertirse en un comediante querido.

La noche anterior, después de una grabación con el cantante Reyli Barba, Burgos recibió una alerta que le cambió la vida: “¡La Gata, lo acaban de levantar!”. Burgos recuerda que se quedó en el foro en la espera de una llamada para pedir rescate, pero la noticia al día siguiente fue devastadora. “Esa noticia retumba en mi cabeza. Me dijo: ‘Ya encontraron el cuerpo’”, relató entre lágrimas.

Burgos nunca pudo asistir al funeral pues temían atentaran contra él. “No puede estar con él. No me pude despedir de él. No pude decirle cuánto lo quería, Yordi”. La tragedia no solo le arrebató a un amigo, sino también a un talento en plena proyección. Según el propio comediante, Cerda ya tenía ofertas para trabajar con Carmen Salinas y Cuauhtémoc Blanco en la telenovela Triunfo del amor.

“Imagínate, la Gata iba para arriba, cab...”, dijo con nostalgia. El éxito le sonreía, pero su pasado lo alcanzó. Óscar cree que su muerte fue una venganza de enemigos antiguos:

La gata, porque realmente él era rehabilitado, no traía problemas con nadie pero, cuando había estado joven, se había peleado a balazos, se había peleado con navaja”. Óscar Burgos “Seguramente alguno de sus antiguos enemigos se enroló en el crimen organizado, y aprovechó su fuego para cobrar venganza de algo que ya traía con, porque realmente él era rehabilitado, no traía problemas con nadie pero, cuando había estado joven, se había peleado a balazos, se había peleado con navaja”.

¿La Gata ayudó a Óscar Burgos a la creación de Las lavanderas?

Mucho más de lo que se reconoce públicamente. Además de su personaje junto al Perro guarumo, la Gata fue fundamental en la creación de Las lavanderas, el dúo cómico formado por Karla Luna y Karla Panini. El sketch nació para cubrir la sección de Big brother, y Burgos pidió ayuda a su compañero para darle autenticidad.

“Enséñalas a hablar como hablan las chicas de los cholos del barrio muy popular de Monterrey”, le dijo. Cerda les enseñó desde el lenguaje hasta la forma de vestir. “Todo se lo enseñó la Gata, cómo vestirse... Yo les había dicho que se pusieran una peluca y un mandil, pero la Gata les dijo: ‘No, y una bandita en la frente’ y unos tenis así’”.

Pocos saben que muchas de las expresiones y estilos que hicieron famoso al dúo femenino nacieron de las ideas y experiencias de José Luis Cerda, la Gata. Sin embargo, al morir, su legado fue opacado por el escándalo y la tragedia.

Más de una década después, Óscar Burgos sigue rindiéndole tributo a su amigo cada vez que se sube a un escenario. “Muchas veces pienso en él, cuando estoy de gira y ando en Estados Unidos, veo tanta gente enfrente de nosotros y volteó al cielo y le digo gracias, muchas gracias por todo lo que me has hecho ganar”.

¿Óscar Burgos nunca hubiera tenido éxito sin su amigo, la Gata?

José Luis Cerda, la Gata, no solo aportó su presencia escénica: moldeó, inspiró y dio forma al personaje de Perro guarumo.

“Tú hiciste al Perro. Tú me dijiste cómo hablara. Yo solo te dije la idea principal y luego no disfrutó de nada”, lamenta Burgos, reconociendo el talento de alguien que, aunque sin formación actoral, tenía un don natural para la comedia.