Óscar Burgos dice:“Gracias a Adrián Marcelo y Mario Bezares el rating de LCDFM es tan alto”

Óscar Burgos es fiel defensor de la representación regia en LCDFMX: Adrián Marcelo y Mario Bezares. Conoce a ambos desde hace muchos años y considera que gran parte del éxito de esta temporada se debe a sus amigos, aunque reconoce que Adrián ha cometido algunos errores.

“Conociendo a Adrián, sé que le gusta patear el avispero. A veces pasa los límites de la tolerancia. El público no está acostumbrado a escuchar cosas tan ácidas. Su participación ha sido atrevida, muy de su estilo, y da resultado. El programa no había tenido mejor rating que ahora y tiene mucho que ver Adrián”. Óscar Burgos

“La parte que me molestó fue que Adrián hablara mal de Poncho de Nigris porque él, desde un principio, lo apoyó (Adrián dijo que para parecerse a Poncho necesitaría haber andado con una viejita y explotar a un hijo).

Nos lastimó a los dos. Antes de que empezara La casa, Poncho dijo en el pódcast que tenemos juntos (Viejos lobos de mar): ‘Vamos a apoyar con todo a Adrián’. Y a la primera de cambio, habla mal. Nos defraudó”.

Poncho de Nigris / Archivo

“Poncho es buen amigo, papá, hijo, esposo y buen compañero. Está lleno de cualidades que la gente ni siquiera sabe. No solo lo quiero, lo admiro. Es famosísimo y rico”. Óscar Burgos

Óscar Burgos habló de la participación de Adrián Marcelo

¿Cómo conociste a Adrián? Él estaba en Multimedios. Mi competencia. Empecé a ver su trabajo y me gustó porque era muy atrevido. Después compartimos camerino en la obra ‘El briago de Oz’. Me di cuenta de que es muy inteligente. Por arriba de lo normal. Él me abrió los ojos de que las redes en este momento eran más importantes que la televisión y me hizo cambiar el chip. Le estoy muy agradecido”.

“Adrián entiende muy bien los medios. Analiza muy bien a las personas y le gusta estar en el filo de la navaja. Que sea psicólogo y le pueda dar ventaja, no es su culpa. Lo invitaron a hacer un show y está haciendo lo necesario. Si yo fuera productor me pondría una estrellita en la frente por haberlo metido y que levante tanto el rating. Creo que gracias a Adrián y Mario el rating es tan alto”.

Adrián Marcelo / Facebook: Adrián Marcelo

Óscar Burgos está feliz de que la gente conozca mejor a Mario Bezares

“A Mario lo conozco desde hace casi 40 años. Cuando estuvo injustamente preso, hice eventos en Monterrey para ayudarlo. Quiero mucho a Brenda. No sabes lo feliz que me hace que se den cuenta quién es Mario. Que no es malo y que es un profesional en toda la extensión de la palabra”.

“Aquellos que se burlan de las personas grandes escupen para arriba. En algún momento van a estar ahí. Tener la edad, la energía, el carisma y el éxito de Mario a su edad, cualquiera lo desearía”.

“La gente de Monterrey los quiere mucho a ambos. A veces se sacan de onda por lo que dice Adrián Marcelo. Les digo: Es un excelente actor. Adrián actúa un personaje de un hombre muy irónico y ácido. En Estados Unidos no hay un Adrián Marcelo. Hay muchos. Hay que elogiarle que sea tan atrevido. No todo mundo tiene esas agallas. No creo que un artista pueda destruir su carrera por un programa de televisión”, finalizó.

