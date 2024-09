Prepararían capítulo de ‘La rosa de Guadalupe’ inspirado en LCDLFMX y Mariana Echeverría

El comportamiento de Mariana Echeverría en ‘La casa de los famosos México’ dio de qué hablar, sobre todo porque se volvió polémico un momento en el que le escondió un mango a Briggitte para compartirlo con todos aunque la joven había dicho que lo quería para ella por su cumpleaños.

Luego de su participación que dio tanto de qué hablar, se reportó que supuestamente el programa ‘La rosa de Guadalupe’ estaría preparando un capítulo que hable al respecto.

El rumor se generó luego de que un influencer filtrara un supuesto libreto en el que se indica que presuntamente en la temporada 17 se podrá ver el episodio titulado ‘Lady mangos’.

¿Habrá capítulo de Lady mangos en La rosa de Guadalupe?

Aunque no se confirmó que el capítulo se trate de algo inspirado en Mariana Echeverría, ni que se trate en realidad de un libreto de la serie de televisión, se cree que si fuera real, podría tratarse de una historia inspirada en el paso por LCDLFMX de la conductora de ‘Me caigo de risa’, pues en redes la empezaron a llamar ‘lady mangos’.

Esta noticia ya generó reacciones en redes y dejaron opiniones como: “Muero por ver ese capítulo”, “no me pierdo ese capítulo”, “Mariana está llegando muy lejos”.

Por otra parte, Mariana ya regresó con su familia a León y ha dejado mensajes en redes que han dejado ver que no está dispuesta a aclarar más la situación luego de supuestamente haberle pedido disculpas a Briggitte: “Me gusta que hablen de mí, eso me demuestra que mientras yo vivo, ellos solo están mirando. Si los comentarios vienen de gente que no es un ejemplo a seguir, no cuentan”.

“Habla de mi vida cuando la tuya sea un ejemplo. Y cuando creas que tu vida es un ejemplo, te darás cuenta de que no tendrás deseos de hablar de la mía (...) Uno no puede ir por la vida aclarando rumores, que piensen lo que quiera y ya”, agregó.

