Adrián Marcelo revela la verdad sobre su salida de La casa de los famosos México 2024: “Estoy apestado”

A casi un año de su abrupta salida de La casa de los famosos México 2024, Adrián Marcelo decidió hablar sin filtros sobre lo que realmente ocurrió aquella noche en la que pidió dejar el reality show La casa de los famosos México. En una entrevista con Laura Estrada, el también conductor y creador de contenido compartió detalles inéditos de su experiencia, marcada por la controversia, el desgaste emocional y una llamada que lo hizo tomar la decisión definitiva.

¿Por qué Adrián Marcelo abandonó La casa de los famosos México tras la polémica con Gala Montes?

Todo comenzó con una discusión que escaló rápidamente. Adrián Marcelo fue señalado por Gala Montes tras hacer un comentario que muchos consideraron misógino. La tensión en La casa se disparó cuando ella lo acusó de ser un “feminicida en potencia”, lo que generó un ambiente insostenible para el influencer.

“Siguiendo la secuencia, me peleo con esta chica. Gala se va al baño, se vomita, Mario va y la cuida, se queda muy tensa La casa después de que deciden contar esa historia, de ‘¿Por qué dijiste esto Adrián?’” Adrián Marcelo

El comentario que desató la tormenta fue una frase que Adrián lanzó tras la salida de Araceli Ordaz, más conocida como Gomita: “Una mujer menos que maltratar”. Aunque él asegura lo dijo en tono de broma, la reacción en redes sociales fue inmediata y brutal.

Así fue la polémica disputa entre Adrián Marcelo y Gala Montes antes de su salida:

¿Cómo reaccionó la producción de La casa de los famosos México 2024 ante el escándalo de Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo asegura que, tras el escándalo, intentó abandonar La casa de los famosos México de inmediato. Sin embargo, la producción no le permitió entrar al confesionario en ese momento.

Adrián Marcelo “Voy al cuarto, llegan Ricardo, Sian y Agustín y les digo: ‘Váyanse, estoy apestado. Vean lo que me acaban de hacer, es evidente que este pedo ya se acabó para mí. Yo voy y pido entrar al confesionario, no me dejan entrar porque yo ya iba a pedir mi salida”

La tensión no solo era interna. Afuera, la polémica crecía en redes sociales y medios de comunicación. La presión era tal que, según Adrián, la producción ya contemplaba su salida incluso si él no la solicitaba.

¿Cuál fue el punto de quiebre que marcó la salida de Adrián Marcelo de La casa de los famosos México 2024?

Uno de los momentos más delicados del testimonio de Adrián Marcelo fue cuando reveló que le informaron que su madre había tenido “una serie de episodios” tras ver lo que estaba ocurriendo en el programa.

“Luego me hablan, y cuando entro ya está un argentino y me dice todavía el cínico: ‘Adrián, nosotros estamos encantados con lo que tú estás haciendo, nosotros no tenemos ningún problema con el manejo. Si bien ha habido situaciones que pudiste haber manejado diferente, nosotros estamos fascinados con tu paso por esta casa… Habiendo dicho esto, tu mamá ha tenido una serie de episodios’”, recordó.

Esa frase fue el punto de quiebre. Adrián Marcelo no lo pensó más: “No hay forma de que me devuelvas, yo me voy contigo y de aquí ya no me sacas y yo me voy contigo por la puerta por la que tú entraste y ya”.

¿Qué pasó con Adrián Marcelo después de su salida de La casa de los famosos México 2024?

A pesar de la controversia, Adrián Marcelo asegura que su salida no significó el fin de su relación con la productora. De hecho, reveló que fue contactado por Endemol y le expresaron su interés en trabajar con él en futuros proyectos.

Aunque su paso por La casa de los famosos México fue breve y turbulento, el influencer lo ve como una experiencia que le dejó aprendizajes y que, paradójicamente, podría abrirle nuevas puertas en la televisión.

