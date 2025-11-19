¿Adrián Marcelo mintió en su hospitalización de emergencia? ¡René Franco hace análisis y lo tacha de falso!

El conductor de televisión Rene Franco ha generado controversia en las redes sociales al acusar al influencer Adrián Marcelo de fingir su hospitalización. A través de un análisis detallado en su cuenta de X, Franco presentó una serie de dudas sobre la veracidad de la imagen que el exparticipante de La casa de los famosos México compartió, donde se le veía aparentemente recostado en una camilla de hospital. ¿Qué dijo exactamente?

¿Por qué Adrián Marcelo fue hospitalizado de emergencia?

El comediante y presentador regiomontano, Adrián Marcelo, quien también es conocido por su participación en La casa de los famosos México, preocupó a sus seguidores al compartir una imagen tomada en un hospital. El conductor publicó el lunes 17 de noviembre una foto en la que aparece recostado en una camilla, rodeado de equipo médico, con un rostro visible de agotamiento.

La cuenta de espectáculos La tía Sandra informó que no se sabían las razones exactas de la visita de Adrián Marcelo al hospital, aunque mencionó que el influencer aparentemente habría “colapsado”.

Frente a la ola de rumores generados por la fotografía, Adrián Marcelo utilizó su cuenta oficial de X para compartir un mensaje en el que abordaba la noticia de su hospitalización.

Directo y fiel a su estilo, Adrián Marcelo aclaró que su hospitalización no estuvo relacionada con el consumo de sustancias ni con comportamientos autodestructivos, como sugirieron algunos usuarios de las redes.

Exceso de trabajo, nada más. Con las dro... me mido. Adrián Marcelo

¿Qué dijo René Franco sobre la hospitalización de Adrián Marcelo?

En su publicación, Rene Franco invita a sus seguidores a observar con detenimiento la fotografía de Adrián Marcelo en el hospital. Según Franco, varios elementos de la imagen no coinciden con lo que normalmente se esperaría de una hospitalización real. Uno de los primeros puntos que menciona es la vestimenta del influencer y la cama “mal tendida":

¿USTEDES LE CREEN A ADRIÁN MARCELO? Vean la foto de la supuesta hospitalización ¡¿Trae puestos los pantalones?! ¿Son negros? ¿Lo acuestan en una cama de hospital encima de las cobijas y queda mal tendida? René Franco

Otro de los elementos que Franco pone en duda es la disposición de los instrumentos médicos en la fotografía. "¿ Y ese oxímetro mal puesto ?”, añade.

Por último, Franco remata su publicación con la afirmación de que esta podría ser una estrategia para atraer atención mediática:

“Conociendo al personaje, puede ser otra manera de llamar la atención”, sugiriendo que Adrián Marcelo presuntamente estaría utilizando esta imagen de hospitalización como un truco para supuestamente recuperar protagonismo en los medios. Según el conductor, el influencer habría dejado de ser el centro de conversación y esta maniobra podría ser su forma de regresar al foco de atención.

¿Por qué René Franco dijo que la entrevista que le hizo a Adrián Marcelo fue la peor que ha hecho?

En un episodio del podcast del “Burro”, René Franco no dudó en criticar a Adrián Marcelo, a quien entrevistó justo después de su controvertida participación en La casa de los famosos México 2024. Según Franco, la conversación estuvo llena de tensiones y malentendidos desde el primer momento.

Es una de las peores entrevistas que he hecho en mi vida. Todo el tiempo estoy peleando con él. (...) Él está seguro de que sabe cómo es la tele y eso me desespera. René Franco

El estreno del episodio tuvo un retraso en la publicación, en aquel momento se creía que se debía a problemas técnicos o de producción, después se supo que hubo mucha más tensión durante el encuentro de lo que se pensaba. René, con años de experiencia frente al micrófono, confesó que la charla fue tan incómoda que incluso le cuesta volver a verla.

