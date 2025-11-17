Adrián Marcelo es hospitalizado de emergencia, aseguran que “colapsó"; lanza mensaje: “vida de comediante”

El regio y polémico influencer, Adrián Marcelo, compartió este lunes 17 de noviembre una fotografía en la que se le observa recostado en una cama de hospital. Ante esto, la ola de comentarios en torno a su salud comenzaron a hacerse presentes vía Instagram y X. ¿Por qué fue hospitalizado el exparticipante de La casa de los famosos México?

¿Por qué Adrián Marcelo fue hospitalizado de emergencia, hoy, 17 de noviembre?

El comediante regiomontano Adrián Marcelo, exparticipante de La casa de los famosos México, provocó preocupación entre sus seguidores luego de publicar una imagen desde un hospital.

Sin explicación alguna, el conductor compartió una fotografía que lo muestra recostado en una camilla, rodeado de equipo médico y con un semblante serio, lo que desató una ola de especulaciones en redes sociales.

La imagen, difundida inicialmente en sus historias de Instagram la mañana del 17 de noviembre, fue acompañada únicamente por la frase “ vida de comediante ” y el tema Another day in paradise de Phil Collins, una elección musical que aumentó la sensación de preocupación entre sus fans.

En X comenzaron seguidores del influencer a enviar mensajes de apoyo y de “pronta recuperación” ante el silencio de Marcelo.

¿Cuál es el estado de salud de Adrián Marcelo tras ser hospitalizado de emergencia?

El silencio de Adrián Marcelo respecto al motivo de su hospitalización causó que la fotografía se viralizara en cuestión de minutos. Usuarios de Instagram y X comenzaron a compartir la imagen, preguntándose qué había ocurrido y si se trataba de una emergencia médica.

La cuenta especializada en información de espectáculos y celebridades, “La tía Sandra”, compartió que no existe un motivo específico por el que Adrián Marcelo haya tenido que visitar un hospital, pero que “colapsó”:

ADRIÁN MARCELO COLAPSA Y ES HOSPITALIZADO. (...) Hasta el momento no se sabe qué provocó su ingreso: ni médicos, ni equipo, ni familia han aclarado si se trata de una urgencia, una complicación reciente o solo una revisión preventiva. La tía Sandra

Sin embargo, la única referencia reciente sobre algún posible problema personal data de su matrimonio, pues se estaría especula está a punto de divorciar de su esposa Karina Puente, tras cuatro años juntos, por “trabajar mucho”.

“ Al borde del divorcio por su obsesión con el trabajo… y ahora este repentino episodio enciende aún más las alarmas” , dijo también La tía Sandra vía X.

Al momento, Adrián Marcelo no ha dado más detalles sobre su estado de salud. Por esta razón, sus seguidores esperan que muy pronto revele qué le pasó.

🚨 ADRIÁN MARCELO COLAPSA Y ES HOSPITALIZADO en medio de un proceso de divorcio después de 4 años de matrimonio



¿Qué ha dicho Adrián Marcelo sobre su posible divorcio de Karina Puente?

Durante su charla con Judith Grace, Adrián Marcelo admitió que su paso por La casa de los famosos México 2024 tuvo consecuencias personales. El creador de contenido señaló que la presión por sostener su personalidad irreverente frente a las cámaras y su fuerte dedicación al trabajo terminaron impactando de forma directa su matrimonio.

Te voy a ser sincero también, no puedo ahondar. Ahora que hablas de mi esposa estoy pasando situaciones en las que no sé cuál es mi futuro, no puedo hablar de más, pero me moví. Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y con satisfacer la imagen que se tenía de mí. Adrián Marcelo

Si bien no anunció una ruptura formal, sí dejó entrever que su relación pasa por una etapa complicada. Sus palabras alimentan los rumores que circulan desde su salida del reality, especialmente después de los enfrentamientos que tuvo durante su estancia en la casa.

