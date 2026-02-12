‘El Costeño’ confirma triunfo legal en demanda contra su ex: “Es rata”, dice el comediante

Javier Carranza, conocido como ‘el Costeño', informó que obtuvo un fallo a su favor en la demanda legal que mantenía contra su exprometida Ana Karen. El comediante dio a conocer los detalles, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

‘El Costeño’ gana demanda y lanza mensaje a su ex. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre ‘el Costeño’ y Ana Karen, su ex?

Javier Carranza mantuvo una relación sentimental con Ana Karen que incluso llegó al compromiso. Durante ese tiempo compartieron vivienda y planes a futuro; sin embargo, la relación terminó en medio de una etapa complicada para el comediante.

En abril de 2025 Carranza enfrentaba problemas de salud cuando ocurrió la separación. Tras dejar la casa que compartían, Ana Karen se robó.

El caso derivó en un conflicto legal que llevó a ambas partes a un proceso ante las autoridades, luego de que el comediante denunciara la desaparición de dichos bienes.

Tras pleito legal, ‘el Costeño’ gana demanda contra su expareja. / Juan Pablo Méndez/Francisco Mancera

‘El Costeño’ revela que ganó demanda contra su ex

Javier Carranza, ‘el Costeño’, informó que ganó la demanda que interpuso contra su expareja, luego de un proceso legal relacionado con la desaparición de dinero y objetos de valor. El comediante señaló que las autoridades resolvieron a su favor y que el caso quedó concluido

Sobre el resultado, explicó que ya fue compensado por el daño señalado. “Pues ya me pagaron: dinero, objetos de valor (…) Perdió la dignidad, pero eso no se la robé yo. El juicio estuvo bien hecho de que sí me habían robado y pues ya me resarcieron mi daño”, declaró al referirse a la resolución judicial durante una entrevista con el programa Hoy.

Carranza también habló de su postura personal tras el fallo. “A perdonar, no le deseo nada malo y que le vaya bien. ¿Qué más le puedes desear a alguien que es rata? Que es traidora, ¿no? Alguien que no la quiere su familia, alguien que triangula a todas las parejas que ha tenido. O sea, no le puedes desear algo malo a una persona así”, puntualizó el comediante.

Javier Carranza reveló que el proceso legal terminó a su favor y que recibió dinero y objetos.

/ Foto: Juan Pablo Méndez/Francisco Mancera/TVNotas

¿Quién es Javier Carranza, ‘el Costeño’?

Javier Carranza es un actor y comediante mexicano conocido artísticamente como “El Costeño”. A lo largo de su trayectoria ha participado en televisión y cine, construyendo una carrera ligada a la comedia y a distintos proyectos de entretenimiento en México.

Su nombre ha estado vinculado a diversas producciones tanto en la pantalla chica como en otros formatos. Con el paso de los años ha formado parte de elencos en series y proyectos que le han permitido mantenerse activo dentro de la industria. Entre los trabajos por los que es identificado se encuentran:



Tal para cual (2022–2024)

¡Chócalas Compayito! (2023)

Perdiendo el juicio (2021)

Noches con Platanito (2013)

Adictos (2009)

La hora pico (2003–2007)

Xilitla (2007)

La primera noche (1998).

