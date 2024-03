El Costeño fue señalado de “prepotente” por su actitud en hospital donde fue atendido tras su accidente

El comediante Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño”, tuvo un accidente el 17 de marzo en carretera. A través de redes causó ruido no solo por el siniestro sino por que se “quejó” del ayuntamiento de Calnali, asegurando que no lo ayudó trasladarse a Pachuca. El municipio ya contestó y alegó que el comediante fue prepotente y que las ambulancias no ofrecen servicio de transporte público. ¡Te contamos todos los detalles!

¿Que dijo “el Costeño” tras sufrir accidente?

La noticia de que el vehículo en el que viajaba “el Costeño” volcó en el estado de Hidalgo, se difundió en redes sociales. Tras el accidente, el comediante y sus acompañantes recibieron atención médica en el municipio. Sin embargo, Javier Carranza se quejó de que el ayuntamiento no quisiera trasladarle a Pachuca. Al respecto escribió:

Hubiéramos deseado que alguien autorizara el movernos a un hospital de Pachuca, Hidalgo, pero no hubo quien y tuvieron que venir desde CDMX a ayudarnos. Costeño

Por la madrugada de este domingo, el famoso comediante El Costeño sufrió un fuerte accidente automovilístico en una carretera de Hidalgo, cuando regresaba de una presentación, de lo cual añadió algunos problemas que sufrió para ser revisado médicamente. En breve más información pic.twitter.com/ADmGNGDfIi — LSR Hidalgo (@LsrHidalgo) March 17, 2024

Te puede interesar: El Costeño sufre terrible accidente automovilístico; su camioneta cayó al barranco

Ayuntamiento señala de propotente a “el Costeño”

Ante las declaraciones el ayuntamiento ya respondió y aseguró que, Javier Carranza exigió el cierre del centro de salud “simplemente por ser figura pública”. Además, afirmaron que un médico determinó que sus heridas no justificaban un traslado a Pachuca.

Las ambulancias son para el traslado de enfermos y no brindan servicio de transporte público, que es el servicio y apoyo que solicitó el actor. Ayuntamiento de Calnali

Por último, el comunicado lamentaba que el comediante buscara “denostar al municipio” hidalguense.

Comunicado del Ayuntamiento de Calnali

/ X

Ve: Caso Héctor ’N’: Hay dos versiones y uno de los peritos tiene “antecedentes penales”

“El Costeño” pide disculpas

En entrevista para el programa “De primera mano”, Javier Carranza aprovechó para pedir disculpas al municipio de Calnali por sus declaraciones y agradeció la atención que recibió de la única doctora y enfermera que se encontraban en la clínica a la hora en la que llegó junto a su equipo de trabajo.

“Me dio miedo. Hay muchas responsabilidades que cada quien tenemos que asumir. Quiero ofrecer una disculpa al presidente municipal de Calnali si se sintió ofendido por mis palabras. Nunca fue mi intención ofenderlo. Mi interés era sacar a mi gente de ahí. Yo no sabía en qué condiciones estaban. Se quejaban mucho. Yo no sabía si tenían fracturas o estaban rotos por dentro. Lo que yo quería es que nos atendieran” El Costeño

Hasta el momento el municipio no ha emitido respuesta alguna hacia el comediante.

En vivo #ElCosteño relata su ACCIDENTE al caer de un barranco en la carretera México-Tampico#DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/LijJUIPofH — De Primera Mano (@deprimeramano) March 19, 2024

Lee: Daniel Bisogno publica emotiva fotografía junto a su hija desde su casa tras su hospitalización