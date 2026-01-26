Tras muerte de Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio, despiden a querido comediante a causa del cáncer
A casi un día de que se confirmara la muerte de Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio, la industria artística se despide de un gran humorista y actor. Esto es todo lo que se sabe.
El pasado 25 de enero, el mundo del espectáculo se vio conmocionado por la muerte de Gabriel Garzón, actor de doblaje principalmente conocido por darle voz a Topo Gigio; ahora se confirma el deceso de un querido comediante. Se trata de Floyd Vivino, también conocido como ‘Tío Floyd’, a los 74 años. Esto es lo que se sabe.
¿De qué murió el comediante Floyd Vivino, también conocido como ‘Tío Floyd’?
La muerte de Floyd Vivino fue anunciada en redes sociales. Su hermano, Jerry Vivino, reveló que el siniestro ocurrió el pasado jueves 22 de enero. Aseguró que el comediante falleció de manera “pacífica” y rodeado de sus seres queridos.
Sobre las causas, señaló que el humorista llevaba dos años y medio con “problemas de salud”. Si bien no dio mayores detalles, en 2022, el propio Floyd había mencionado haber sido diagnosticado con cáncer de vejiga y próstata.
“Después de una batalla de 2 años y medio con problemas de salud en curso, su cortina cerró pacíficamente a las 6:05 p. m. del jueves 22 de enero. Descansa en paz, hermano mayor. Te echaremos de menos, pero siempre te recordarán tus amigos, familiares y tus cariñosos fans”, manifestó, destacando que el funeral se realizaría de manera privada y posteriormente se hará un homenaje público.
Cabe mencionar que, en 2023, Floyd sufrió un derrame cerebral que lo mantuvo hospitalizado por varios días. Aunque pudo recuperarse, esto mermó de manera significativa su estado de salud.
Colegas y fans de la celebridad han usado sus redes sociales para lamentar lo ocurrido y mandarle un mensaje de apoyo en estos momentos tan dolorosos.
¿Quién es Floyd Vivino, también conocido como ‘Tío Floyd’?
Floyd Vivino, también conocido como ‘Tío Floyd’, es un actor, comediante y músico estadounidense. Nació el 28 de agosto de 1951. Tenía 74 años al momento de su muerte.
Su fama despuntó en ‘El Show del tío Floyd’, un show de comedia que se emitió desde 1974 hasta 2001. Contó con grandes invitados como David Bowie, John Lennon, Paul Simon y los Ramones. También ha tenido apariciones en películas de renombre como ‘Goodfellas’ y ‘Mr. Wonderful; asímismo se le vio en la serie de televisión ‘La ley y el orden’.
Fue un pianista de agtime y blues muy conocido en su comunidad. Solía mezclar la música en sus presentaciones. Se sabe que estaba casado y tenía hijos, pero siempre mantuvo sus identidades en privado.
¿De qué murió Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio?
Otro tema que ha ganado relevancia ha sido la muerte de Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio, a los 57 años. La noticia fue confirmada el pasado domingo 25 de enero por el comediante Jorge Falcón. Este último dio el anuncio a través de un emotivo mensaje.
“Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua, descansa en paz, querido amigo”, expresó.
Hasta el momento, se desconocen las causas de su deceso. Algunos creen que pudo haber sido por alguna complicación de salud, pero esto no ha sido confirmado de forma oficial.
