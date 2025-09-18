Javier Carranza, el Costeño: Revelan video de su exprometida, presuntamente, robando su casa antes de su boda

Javier Carranza, popularmente llamado ‘el Costeño’, atraviesa una etapa complicada. Su exnovia no solo lo abandonó cuando estaban cerca de llegar al altar, sino que, además, habría sustraído una considerable cantidad de dinero y todas las pertenencias de la casa que compartían. Ahora, dieron a conocer el video del momento exacto en el que dicha mujer habría cometido el atraco.

Cabe recordar que, hace unos meses, Javier Carranza, ‘el Costeño’, denunció públicamente a su entonces prometida, identificada como Ana Karen, de haberle robado. Aunque el humorista intentó conciliar, no se logró alcanzar un acuerdo porque, según el comediante, la otra parte no ha mostrado “disposición” y, por el contrario, le exigiría condiciones “ridículas”.

Prometida de ‘El Costeño’ huye antes de la boda con 250 mil pesos, según Infante”

¿Qué pasó entre Javier Carranza, ‘el Costeño’, y su exprometida?

A finales de abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró haber conversado con Javier Carranza, ‘el Costeño’, quien le relató la amarga experiencia que atravesó con su exprometida. ¡Le robó 250 mil pesos!

Según lo informado, el comediante conoció a la mujer en un vuelo y, después de un tiempo de convivencia, optaron por mudarse juntos, momento en el que él le pidió matrimonio. La relación parecía formal. Incluso, consideraron un tratamiento de fertilidad para tener un hijo, pese a los problemas que ya enfrentaban, tal como la supuesta dependencia a la bebida que ella padecía.

“Javier (el Costeño) tiene que salir a trabajar y su trabajo es en las noches. Ella un día le dice que va a ver ‘El rey león’ y llega borracha a las 6 de la mañana”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Javier Carranza, ‘El Costeño’, sufrió el robo de su exprometida.

Sin embargo, la situación explotó cuando el comediante supuestamente descubrió que su expareja le habría sustraído 250 mil pesos que guardaba en una caja fuerte destinados a la boda.

Al parecer, los conflictos en la relación comenzaron luego de que él enfrentara problemas renales, lo cual, de acuerdo con el periodista, habría “molestado” a la ex de Javier.

En ese momento, Gustavo Adolfo Infante informó que el Costeño no tenía intención de proceder legalmente. Sin embargo, recientemente, el comediante acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para tratar de resolver el caso.

¿Cuál es el video que se filtró del presunto robo de la exprometida del ‘Costeño’?

Luego de que ‘el Costeño’ recibió amenazas de muerte y responsabilizó a su ex por cualquier cosa que le pudiera suceder frente a las cámaras de TVNotas, en esta ocasión, se filtró el video del supuesto robo de la mujer al comediante. ¡Se vería cómo saquea toda su casa!

La mujer tomaba algunas bolsas de la casa del Costeño y las llevó a la esquina, donde se encontraba una persona en un auto. / IG: @elcostenohumorista / @gainfante

A través de la reciente transmisión del programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, el periodista presentó a la audiencia el video del preciso momento en el que, presuntamente, Ana Karen, exprometida del comediante, le roba todas sus pertenencias.

La exprometida del Costeño fue exhibida cómo se robaba las pertenencias del comediante. / IG: @elcostenohumorista / @gainfante

En las grabaciones se observaría a la expareja del ‘Costeño’ cuando se habría llevado diversos objetos de valor de la vivienda. En el clip se ve a una mujer que traslada bolsas hasta la esquina de la calle para colocarlas en la cajuela de un automóvil. Al parecer, contaba con la ayuda de un cómplice que la esperaba en el vehículo.

Así fue el momento:

¿La ex de Javier Carranza, ‘el Costeño’, le regresó el dinero que le robó tras ser denunciada?

A inicios de septiembre, TVNotas habló con ‘el Costeño’, quien reveló que recibió un pago de su ex tras la denuncia que hizo en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por el robo.

“Esta persona terminó aceptando que sí sustrajo las cosas de mi casa. Termina aceptando que me va a pagar por y tal cosa… La suma era muchísima más, nuestra voluntad de que esto se acabara es que decidimos que nos diera 600 mil pesos, pero la suma era muchísimo más alta... Mi paz no tiene precio”. ‘El Costeño’

Finalmente, Javier Carranza, ‘el Costeño’, señaló que todavía no tiene conocimiento de por qué su expareja lo atracó. Sin embargo, se mostró satisfecho de que este conflicto haya terminado, dado que dicha situación “lo desgastaba”.

Así lo dijo ‘el Costeño':