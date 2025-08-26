El Costeño teme por su vida tras no llegar a acuerdo con su exnovia, quien le habría robado miles de pesos

Javier Carranza, mejor conocido simplemente como ‘el Costeño’, ha vivido meses difíciles. Su exnovia no solo lo dejó a poco de casarse, sino que también, presuntamente, le robó una fuerte suma de dinero. Por si esto fuera poco, el comediante admite temer por su seguridad, ¿ha recibido amenazas de su exprometida?

El Costeño / Juan Pablo Méndez/Francisco Mancera

¿Qué pasó entre ‘el Costeño’ y su exprometida?

A finales del pasado abril, el periodista Gustavo Adolfo Infante dijo haber tenido comunicación con Javier Carranza ‘el Costeño’, quien le contó la desagradable experiencia que vivió con su exprometida.

De acuerdo con lo reportado, el comediante conoció a esta mujer durante un vuelo. Tras convivir por un tiempo, decidieron vivir juntos y él le propuso matrimonio. Las cosas iban tan en serio entre los dos que ya estaban viendo lo de un tratamiento de fertilidad para tener un bebé. Todo esto, a pesar de las dificultades con las que estaban lidiando.

Infante narró que, aparentemente, la mujer tenía un problema con el alcohol: “Javier (el Costeño) tiene que salir a trabajar y su trabajo es en las noches. Ella un día le dice que va a ver ‘El rey león’ y llega borracha a las 6 de la mañana”, narró.

No obstante, todo llegó a un punto máximo cuando el cómico se dio cuenta de que su expareja, presuntamente, le robó 250 mil pesos que tenía en una caja fuerte y que había guardado para la boda.

Al parecer, las fricciones en la relación se debieron, en parte, después de que él comenzara a tener problemas renales, algo que, según el periodista, hizo “enojar” a la ex de Javier: “Ella se enojó cuando a Javier le dijeron que estaba mal del riñón”, indicó.

Si bien en ese entonces Gustavo Adolfo Infante reportó que ‘el Costeño’ no planeaba ejercer acciones legales por esta situación, recientemente, el cómico fue a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para arreglar este asunto.

¿Cómo va la denuncia de ‘el Costeño’ en contra de su exnovia?

A las afueras de la FGJCDMX, ‘el Costeño’ habló con TVNotas y platicó que había intentado llegar a un acuerdo con su exprometida, para que resarciera el daño calculado en 700 mil pesos que le ocasionó y así terminar con la denuncia de robo y abuso de confianza que interpuso en su contra.

No obstante, no se pudo llegar a ningún trato, ya que, de acuerdo con el cómico, la otra parte no muestra una “buena voluntad”, además de que estaría pidiendo cosas “ridículas”.

“Yo vine de buena fe para otorgar el perdón, esta persona no se presenta, por la reparación del daño. Es una cantidad muy fuerte. Quisieron dar dinero en efectivo, dijimos que no. Tenía que haber un cheque de caja. Nos trae un cheque de caja a otra persona. Lo que estoy pidiendo es que el cheque de caja venga a nombre de ella, que venga a desistir de acciones duras. Yo esperaba que aquí acabara todo, pero no hay buena voluntad de la otra persona”, expresó.

El humorista aseguró que no es su intención alargar esta situación. Sin embargo, también dejó claro que no está dispuesto a dejar que su ex se salga con la suya.

“La propuesta de los abogados es ‘te damos esta parte ahorita y lo demás te lo vamos a transferir’, ¿cómo quieres que confíe en alguien que me traicionó?... Estamos pidiendo que sea lo más legal posible. La denuncia sigue, que un juez determine. Ella quiere repararme el daño bajo sus condiciones. Yo lo que quiero es que se repare el daño”, puntualizó.

El Costeño denuncia exnovia / Juan Pablo Méndez/Francisco Mancera

¿Por qué Javier Carranza ‘el Costeño’ teme por su vida? ¿’El costeño’ ha recibido amenazas?

Durante la conversación, Javier Carranza ‘el Costeño’ admitió haber recibido una llamada de amenaza en medio de todo este proceso, por lo que hace responsable a la persona que aparece en la carpeta de investigación, en caso de que algo le llegara a pasar.

“Recibí una llamada de amenaza, de un número de Morelos. Si algo me llega a pasar a mi persona, a mis bienes, a mi familia, a mi staff, a mis propiedades, a mi entorno, no vayan a buscar a otra persona. Todo lo que pase, es derivado de esta carpeta” El Costeño

El comediante mencionó que ya pidieron reforzar medidas precautorias y espera que las autoridades lo apoyen en este proceso.

