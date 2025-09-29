¿Susana Zabaleta le responde a la ex de Ricardo Pérez? Lanza mensaje tras acusaciones de Samii Herrera

Tal parece que la controversia está lejos de terminar para Ricardo Pérez y Susana Zabaleta. Luego de que su exnovia, Samii Herrera, lo acusara de “difamación”, la actual pareja del influencer, lanzó un polémico mensaje, ¿indirecta para Herrera?

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Cuál es el pleito entre Ricardo Pérez y su exnovia, Samii Herrera?

Todo comenzó hace algunas semanas, cuando empezó a circular que Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, le había mandado mensajes a su exnovia, Samii Herrera. Esto fue confirmado por la propia influencer.

Durante un encuentro con los medios, enseñó la conversación y explicó que Pérez la buscó para que dejara de hablar sobre él e invitarla a salir para que pudiera “sacar todo lo que trae en su pecho”. En la plática, se observa que la mujer se negó rotundamente.

Posteriormente, subió un video a redes sociales asegurando que, desde su ruptura con Ricardo en 2023, ha sido víctima de “ataques” por parte de los fanáticos de él. La creadora de contenido sostiene que el conductor la quiere “pintar como mentirosa”.

“Hoy decido hablar porque esta persona (Ricardo Pérez), intentó pintarme como mentirosa, como alguien que inventa y como alguien sin credibilidad, y yo ya no quiero seguir tolerando que me arrastren a una historia que a mí no me pertenece” Exnovia de Ricardo Pérez

Cabe destacar que, en su momento, Samii sostuvo que, si bien no hubo violencia en su relación con Ricardo, este, supuestamente, la presionaba para que tuvieran un noviazgo poliamoroso. También dijo no estar segura de que su ex no le fuera infiel. Aunque lo anterior no ha sido confirmado por el integrante de ‘La cotorrisa’.

¿Cómo reaccionó Susana Zabaleta, actual novia de Ricardo Pérez, tras las acusaciones de Samii Herrera?

Tras las polémicas declaraciones de Samii Herrera, exnovia de Ricardo Pérez, la actriz Susana Zabaleta compartió un video en el que Pérez y su colega Slobotzky les advierten a sus seguidores que, en los próximos meses, les “inventarán todo tipo de cosas”, principalmente personas que “necesitan foco, ya que entrarán a nuevos proyectos”.

Junto al post, la actriz escribió: “¿Ahora mi marido es infiel? Ya es serio”. Para muchos, sus palabras fueron interpretadas como una forma de decir que no le interesa lo que tengan que decir sobre ella y su relación.

Cabe mencionar que, en anteriores ocasiones, ha dicho desconocer quién es Samii Herrera y hasta le llegó a reclamar a un reportero por andar “inventando” la supuesta infidelidad de su novio.

Por su parte, Herrera simplemente ha declarado que no tiene nada en contra de Zabaleta y que, “si se han callado muchas cosas”, ha sido por “sororidad” a ella, ya que jamás la ha “perjudicado”.

Mensaje de Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Quién es Samii Herrera, exnovia de Ricardo Pérez, y cómo fue su relación con el conductor de ‘La cotorrisa’?

Samii Herrera, exnovia de Ricardo Pérez, es una creadora de contenido de 31 años. Tiene dos hijos y ganó popularidad a principios de 2021, cuando comenzó su relación con el conductor de ‘La cotorrisa’. El noviazgo terminó a principios de 2023.

En aquel entonces, ninguno de los dos quiso decir el motivo de la separación. No obstante, en entrevista para TVNotas, una amiga cercana a la expareja contó que, presuntamente, Samii era “posesiva y celosa”, lo que habría influido en la separación.

También declaró que, presuntamente, Herrera estaba sumamente molesta de que Ricardo “la cambiara” por una “vieja”. Esto, en referencia a la nueva relación de su ex con Susana.

“Pero es que ella en su TikTok avienta pedradas, dice cosas como: ‘Tú te mereces a alguien bonita y chich0na’. Muchas personas que se meten a ver sus publicaciones la han llegado a ofender. Le piden que tenga dignidad y que ya no haga ese tipo de comentarios. Otros le dicen: ‘¿Cómo es posible que, siendo tan bella, él prefirió a Susana?’. Eso ¡le arde!”, señaló.

