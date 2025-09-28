Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, destapa que ‘tiene dos hijos con una fan’, ¿Susana Zabaleta lo sabe?

Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, sigue en controversia. En medio de su guerra con la prensa mexicana y la supuesta demanda en su contra por presunto acoso, reconoce públicamente que tuvo dos hijos con una fanática, ¿Susana Zabaleta lo sabe?

Ricardo Pérez / Redes sociales

Te podría interesar: René Franco reta a Ricardo Pérez cara a cara por burlarse de la prensa ¿El comediante ya le contestó?

¿Quiénes son los hijos de Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’?

La confesión surgió durante una reciente emisión del pódcast ‘La cotorrisa’. Ricardo Pérez y su compañero, José Luis Slobotzky, conversaban sobre la parodia que le hicieron a los programas de espectáculos y las críticas que han recibido de varios comunicadores por ello.

Aunque dijeron lamentar que los medios se estuvieran “desquitando” con Susana Zabaleta, afirmaron sentirse satisfechos de haberle dado “una cucharada de su propia medicina” a los reporteros, sin importar que esto signifique que les empiecen a “inventar chismes”.

En el caso de Ricardo Pérez, aseguró estar listo para todo lo que digan sobre él. Incluso, se mostró dispuesto a ventilar “sus trapos sucios” para que nadie se “sorprendiera”, y, a modo de broma, señaló que sacarían a la luz la ‘existencia’ de su hijo con una fanática.

“No aguantaron 5 minutos de lo que llevan haciendo 40 años… (Nos van a inventar) co… con perros, que tenemos 7 amantes, somos por… De una vez, tuve un hijo con una fan. Está precioso, dice la ‘s’ como yo” Ricardo Pérez

Entre risas, Slobotzky le recordó que realmente tiene dos hijos, que son mellizos; siendo uno de ellos muy “machista” y el otro muy “gay”. Ante esto, Ricardo dijo estar muy impresionado con la noticia, dando así por finalizado el tema, no sin antes dejar claro que todo esto se trataba de una broma.

No te pierdas: Abuchean a Susana Zabaleta tras burla de Ricardo Pérez contra la prensa; así reaccionó la actriz: “Misogina”

¿Por qué Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, está peleado con la prensa?

Ricardo Pérez se molestó con la prensa después de que, durante un encuentro con la prensa, su novia, Susana Zabaleta, tropezara. El influencer no solo le reclamó a los medios, sino que también, a través de su pódcast, se dijo harto de los reporteros. Poco después, mandó a uno de sus amigos a molestarlos en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Esto provocó el enojo de varios comunicadores, quienes hasta acusaron a Ricardo de “afectar” la carrera de Susana.

Ante esto, Ricardo y su compañero, Slobotzky, hicieron una parodia de los programas de espectáculos titulada ‘No tenemos vida’, en el que se burlaban de algunos conductores y hasta de ellos mismos, lo que encendió aún más la polémica.

Incluso, varios reporteros llegaron a abuchear a Susana Zabaleta hace algunos días, en aparente protesta. La actriz simplemente respondió que no se podía hacer responsable de las acciones de su pareja. En tanto que el influencer exigió que la respetaran.

Conductores de La cotorrisa / Redes sociales

¿Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, irá a la cárcel?

Hace poco, se dio a conocer que Jesica Bustos, esposa del influencer Xuxo Dom, había denunciado a “unos creadores de contenido” por acoso sexual. Si bien no mencionó nombres, el periodista Arturo Gallegos aseguró que se trataba de Ricardo Pérez y Slobotzky, conductores de ‘La cotorrisa’.

Según Gallegos, la pareja de Xuxo se enojó después de que los influencers hicieran una serie de comentarios sobre su físico y la sexualizaran en uno de sus videos. Aunque en ese entonces Ricardo y su colega se disculparon, esto no le fue suficiente a Bustos.

Por su parte, Dom no confirmó que los denunciados fueran sus ahora examigos y solo dijo que apoyaría a su pareja en este proceso, resaltando que su intención “no es colgarse” de nadie.

Mira: Ricardo Pérez y Slobotzky: Desde “denuncias”, hasta presuntas infidelidades; estas son todas sus polémicas