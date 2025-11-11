Mientras Susana Zabaleta y Ricardo Pérez viven su amor, Matías Gruener paga las consecuencias ¡En la sombra!

En las últimas semanas, Susana Zabaleta y su novio, Ricardo Pérez, han estado envueltos en fuertes polémicas, pues en sus más recientes encuentros con reporteros han tenido enfrenamientos con ellos.

Matías Gruener hijo de la actriz Susana Zabaleta, paga las consecuencias de los actos de ambos. En una reciente alfombra roja, donde desfiló como invitado, nos percatamos de que el joven cantante pasó desapercibido para las entrevistas. Esto sucedió debido a que Susana se ha mostrado grosera y déspota con los reporteros.

TVNotas sí entrevistó a Matías, quien en todo momento estuvo custodiado por un hombre que, además de que no se despegaba de él, decidía el contenido de la conversación.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez llevan un romance muy comentado / TVNotas

¿Le han afectado a Matías Gruener las polémicas de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Le preguntamos a Matías Gruener cómo le han afectado los escándalos de su mamá a su corta carrera, y respondió: “La verdad es que ni siquiera pelo lo que pasa, ¿sabes? Yo estoy muy enfocado en mi música y en las cosas buenas. Si te llenas de cosas malas no sales de ahí. Al final, creo que es mejor responder con lo que haces y no engancharse con la gente que quiere verte sufrir”.

El también actor nos contó qué consejos le ha dado su mamá respecto a su carrera.

“Ella siempre me dice que siga mi corazón y mi instinto, porque no hay nada más correcto que seguir eso”. Matías Gruener

Matías y Elizabetha, su hermana, están total de acuerdo con la relación de su mamá. / redes sociales

¿Por qué Matías Gruener evita usar el apellido Zabaleta?

A Matías Gruener nunca le ha gustado usar su apellido (Zabaleta) para abrirse camino dentro del medio artístico. “Desde chiquito he visto la fama y el respeto que le tienen tanto a mi mamá como a mi papá. Lo he visto como una motivación para dar más de mí. En muchos casos ser ‘hijo de’ te abre las puertas, pero también pasa al revés. En mi caso, afortunadamente, ni me las ha abierto ni me las ha cerrado. Soy tan independiente porque le busco por mi parte. Todo lo de mi carrera lo hago yo solito”.

Matías Gruener “Muchas veces la gente no sabe que ella es mi mamá. Cuando hice una serie en 2023, me habla el director y me enseña 4 fotos de actrices, entre ellas mi madre. No dije nada y la elegí. Me dijeron: ‘OK, no hemos trabajado con ella, pero sabemos que es pesada’. Me reí y les dije que es mi mamá”.

Matías Gruener es hijo adoptivo de Susana Zabaleta y el director de cine Daniel Gruener. / Instagram

El cantante explicó que ya tuvo la oportunidad de trabajar con ella y nos contó cómo fue la experiencia: “Es una persona muy directa. Es muy sabroso compartir escenario o set con ella. Es tan buena en lo que hace. Me gusta trabajar con personas que saben más que yo, porque te motivan a ser mejor. Con mi mamá pasa eso”.

Le encantaría hacer una colaboración con Susana. “Estoy componiendo una canción para grabarla con ella. No va a ser de mi género. Sin embargo, puede ser así movido, y le metemos una ópera muy loca y hacemos un funky. No sé, estoy creando algo loco”.

Matías ha recibido críticas por su origen / Instagram

¿Por qué Susana Zabaleta no estuvo presente cuando Matías Gruener recibió su primer premio como revelación juvenil?

Matías Gruener está contento porque recientemente le dieron su primer premio como revelación juvenil. “Estoy muy emocionado y pleno. Esto es una motivación más para seguir adelante. También es un recordatorio de que no tengo que parar”. Hace unas semanas, Susana y Ricardo viajaron para disfrutar de unas vacaciones. Esto no le permitió a la actriz estar al pendiente de la carrera de su hijo ni de sus logros:

“Mi mamá aún no sabe de este premio porque estaba fuera del país”. Matías Gruener

“Siento que esas noticias se tienen que dar en persona. Igual sé que mi mamá se fue a desconectar de todo. Se fue de viaje con Ricardo para festejar su cumpleaños. A su regreso, la recibiré en el aeropuerto con mi premio y le voy a decir: ‘Mira, mamá, lo que me gané’”.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez estuvieron fuera del país.

¿Qué desató el pleito entre Susana Zabaleta, Ricardo Pérez y la prensa?

En septiembre, Susana Zabaleta, Ricardo Pérez

Días después, en su programa de YouTube, La cotorrisa, Ricardo publicó una parodia de lo ocurrido, y se burló de algunas figuras del periodismo de espectáculos, cosa que no gustó a la prensa. Esto avivó la inconformidad.

El 22 de septiembre se dio otro momento incómodo entre los reporteros y Susana. La cantante iba llegando de viaje cuando un grupo de periodistas comenzaron a gritar consignas y abucheos, en lugar de entrevistarla: “¡Prensa digna, prensa digna!”

Susana, en redes sociales, calificó esos actos como misoginia: “Aquí y en todas partes del mundo a eso se le llama misoginia”, e insinuó que se le estaba culpando de lo ocurrido por su género: “Echarle la culpa a una mujer… Si tienen algo que decirle, díganselo a Ricardo”.

Susana Zabaleta tropezó con los reporteros

¿Qué opinan los expertos sobre la crisis mediática de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

María Luis Valdés Doria, periodista: “Aquí y en China la prensa es el cuarto poder y siempre lo será. Ya llegaron las redes sociales y ahí cualquiera puede decir lo que sea sin investigar, y te puedes burlar de todos como lo hacen en La cotorrisa. Las redes sirven para muchas cosas, pero también para destruir”. “Está bien que muchos hagan carrera en redes, pero en algún momento van a necesitar de la verdadera prensa seria. Desgraciadamente a los hijos de Susana sí les está afectando”.

Emilio Morales, publirrelacionista: “Es lamentable que Susana, siendo una artista consolidada, haga cosas así. Debería ponerse a pensar que su carrera es para toda la vida y las relaciones no. Entiendo que esté enamorada y que quiera defender a su novio, pero no está tomando las mejores decisiones. Sus acciones causan un daño colateral a sus hijos. Si algún delito ha cometido es enamorarse”.

Javier Ceriani, periodista: “Es nefasto que cualquier artista que en algún momento se benefició de un periodista o de un medio en sus comienzos, ya cuando está consagrado intente imponer una orden de restricción o enojarse con la prensa. Irse en contra de los medios es ridículo y nefasto, ya que sus hijos también son figuras públicas y nos van a necesitar”. “Nosotros tenemos la libertad de hablar y ellos la libertad de soportar. Son figuras públicas. No está dando buen ejemplo a sus hijos. La prensa, los periodistas, los medios son herramientas de trabajo para una actriz”.

Javier Ceriani / Redes sociales

Vicky López, publirrelacionista: “Después de la tormenta viene la calma. A lo largo de tantos años he visto que muchos famosos han tenido episodios incluso más fuertes y su relación con la prensa estaba completamente rota. El tiempo pasa y todo regresa a la normalidad. Susana es una gran estrella y le costará trabajo, pero su ventaja es que sigue progresando y no depende de los medios para tener presentaciones”.

Ernesto Buitrón, periodista: “Las acciones de Susana afectan mucho a sus hijos. Matías presentó un disco y por 3 semanas anduvo en tour de medios y pues hubo consecuencias. Ahora cualquier pregunta de la prensa: es sobre su mamá y Ricardo. El daño colateral pasa”.

Ana María Alvarado, periodista: “Por ahora se ha hecho una pausa, se ha hablado poco de Susana. Tal vez los medios han preferido guardar distancia y creo que no le debería afectar a los hijos, porque la vida de ellos es independiente. Si hay rencillas con algunos medios no se deberían desquitar con ellos. El tiempo lo cura todo”.

Ana María Alvarado en sale el sol / Archivo TVNotas, Redes sociales y YouTube: Laura Estrada Periodista

¿Quién es Matías Gruener y cómo ha construido su carrera?

Es hijo adoptivo de Susana Zabaleta y el director de cine Daniel Gruener.

Desde muy chico quiso ser actor, y participó en teatro en Los locos Adams y A los 13.

En televisión, cuando tenía 13 años participó en el unitario Como dice el dicho.

En cine trabajó al lado de su papá, el cineasta Daniel Gruener, en el cortometraje Tarjeta roja como actor. Después en la serie para Vix Marea alta.

En la música lanzó su primer material discográfico titulado Labios rojos.

En Instagram tiene 80 mil seguidores y en TikTok, 815 mil.

¿Cómo se conocieron Susana Zabaleta y Ricardo Pérez y por qué su relación ha causado tanta polémica?

La pareja se conoció en 2023, en el reality Divina comida. Gracias a que el presentador Eduardo Videgaray les dijo que harían una buena pareja, les entró la cosquillita.

Ricardo Pérez invitó a salir varias ocasiones a Susana Zabaleta . Ella, en 2024, invitó al influencer a una boda en Monclova, ya que su pareja la dejó plantada.

Desde ahí comenzó su historia de amor. Tienen una diferencia de edad de 30 años, pero eso no ha afectado a su relación, aunque sí han sido muy criticados en redes.

La pareja ya lleva poco más de 1 año juntos.

