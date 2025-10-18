Francisco Céspedes, tras revelar que Susana Zabaleta tenía cáncer, explota en su contra: “Tiene problemas”

El conflicto entre Susana Zabaleta y Francisco Céspedes parece que no ha terminado, ahora el cantante cubano se lanza contra la cantante y asegura que tiene problemas mentales, luego de que ella lo acusara de haberla acosado durante un concierto.

¿Qué pasó entre Susana Zabaleta y Francisco Céspedes?

Susana Zabaleta acusó públicamente a Francisco Céspedes de haberle hecho un comentario inapropiado frente al público. Según Zabaleta, Céspedes le dijo en pleno escenario: “No te muevas así porque se me para la ver**".

Este comentario fue considerado por la cantante y actriz como una falta de respeto y un acto de acoso se...El incidente fue presenciado por su pareja, el comediante Ricardo Pérez, quien incluso estuvo a punto golpear a Francisco Céspedes.

Tras el suceso, Susana Zabaleta decidió cortar la relación laboral y personal con Céspedes, argumentando que no podía tolerar ese tipo de comportamiento. Ambos habían compartido una relación profesional y de amistad durante años, colaborando en varios conciertos, pero el episodio en Oaxaca marcó un antes y un después.

Mira: Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, podría ir 25 años a la cárcel por presunto acoso, ¿de La cotorrisa al tambo?

Susana Zabaleta aseguró que Ricaredo Pérez quiso golpear a Francisco Céspedes tras lanzar un comentario que su pareja consideró una falta de respeto. / Instagram:

Francisco Céspedes negó acusaciones de acoso a Susana Zabaleta

Francisco Céspedes negó las acusaciones y aseguró que Susana Zabaleta estaba utilizando el tema del acoso para ganar fama. Además, lanzó fuertes advertencias hacia Ricardo Pérez, declarando que si lo enfrentaba “le rompería los dientes”.

El conflicto creció y Céspedes no dudó en tocar otros temas delicados. Durante una entrevista a ‘Ventaneando”, mencionó que Zabaleta había tenido cáncer, algo que ella no había comentado antes.

De acuerdo con un amigo cercano a Ricardo Pérez, que reveló TVNotas que la famosa fue diagnosticada con Linfoma de Hodking. La cantante se molestó aún más con Ricardo Céspedes por este comentario imprudente.

Mira: Ricardo Pérez defiende a Susana Zabaleta tras abucheo de la prensa; lanza importante mensaje al público

Francisco Céspedes mensaje Susana Zabaleta / Redes sociales

Francisco Céspedes arremete contra Susana Zabaleta

Ahora, en una entrevista con “Chismorreo”, Francisco Céspedes se molestó cuando le preguntaron por Susana Zabaleta y no dudó en descargar su enojo.

“Eres un cab..”, dijo en un primer momento.Después, añadió unas declaraciones contundentes sobre la cantante:

“¿Con quién? No me acuerdo, no caigamos en temas irrelevantes con personas irrelevante que tienen problemas psicológicos para llamar la atención y es su personalidad, ni se lo critico”, dijo.

Además, Céspedes expresó su postura sobre el conflicto: “Yo no pienso perder el tiempo en esas cosas, pero bueno en una discusión entre un hombre y una mujer, siempre gana la mujer, ahí se lo dejo a la gente, dos personas discutiendo, está la historia de Pancho y la historia de esa mujer que mencionaste, porque para mí no existe”, concluyó.

Mira: ¿Susana Zabaleta le responde a la ex de Ricardo Pérez? Lanza mensaje tras acusaciones de Samii Herrera